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пятница, 11 декабря 2020 07:06

Россияне проиграли войну

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Россияне проиграли войну
Российский солдат смотрит на тела мирных жителей Грозного, убитых во время зимних боев в городе. 1995 год / PhotoXpress

11 декабря 1994-го российская армия вошла в Чечню, наступая в трех направлениях. Так началась Первая Чеченская война. Несмотря на некоторые военные успехи и взятие русскими Грозного, итогом войны, которая завершилась 31 августа 1996-го, стал вывод российских войск и фактическое признание независимости Чечни.

После распада СССР в 1991-м Чечня, как и многие другие республики Союза, провозгласила независимость. Однако регион имел лишь минимальную автономию в составе России и не считался одной из 15 советских республик, которые имели право выхода. Президент РФ Борис Ельцин, который допустил распад СССР, заявлял, что не признает отделение региона внутри страны.

В августе 1991-го чеченский политик и бывший генерал советских ВВС Джохар Дудаев отстранил местную коммунистическую власть в Чечне и создал антироссийское автократическое государство. Ельцин боялся, что отделение региона вызовет эффект домино для движений за независимость в России. Он также надеялся вернуть ценные нефтяные ресурсы региона.

После безуспешных попыток профинансировать чеченские оппозиционные группы 11 декабря 1994-го началось российское вторжение. После первых успехов российской армии чеченцы показали ожесточенное сопротивление в Грозном, где погибли тысячи российских солдат, и еще больше мирных чеченцев. После почти 2-х лет тяжелых боев, в августе 1996-го, чеченцы отвоевали Грозный. Это произошло после года российской оккупации столицы кавказской республики.

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Российский контингент в Чечне преобладал чеченский в 11-12 раз. В то же время в войне погибли 5,5-14 тыс. российских солдат и 3-4 тыс. чеченских боевиков. Потери среди мирного населения Чечни - 100-120 тыс. человек при населении региона в то время чуть более 1,08 млн человек.

В 1997-м российские войска покинули Чечню. Несмотря на мирное соглашение, по которому регион стал де-факто независимым, Чечня официально осталась частью России.

В 1999-м Ельцин отдал приказ начать Вторую Чеченскую войну. Причиной стали теракты в Москве и других российских городах. Российские власти связали их с чеченскими боевиками. Критики Кремля говорят, что взрывы многоквартирных домов устроила сама ФСБ, чтобы иметь повод вернуть под свой контроль мятежный кавказский регион.

Преемник Ельцина на посту президента Путин в 2000-м активизировал российскую военную агрессию в Чечне. Во время этой войны армию обвиняли во многих военных преступлениях. Однако Москва взяла регион под контроль.

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Дата
11
декабря

Россияне проиграли войну

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