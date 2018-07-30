Отключают аналоговое телевидение

В августе вступают в силу законодательные изменения в разных сферах. В двух областях отключат телевизионное аналоговое вещание, пройдет пересчет субсидий. Также увеличится стоимость проезда в поездах. Ожидается денежный транш от Международного валютного фонда.

С 1 августа в Киеве, Киевской и Кировоградской областях отключат аналоговое телевидение. Через обычные антенны не будет показывать ни один телеканал. Вещание будет только цифровым — будет транслироваться через тюнер. Также — кабельное, спутниковое или через интернет.

31 августа аналоговое вещание отключат по всей стране. Делают это для улучшения качества изображения, говорят эксперты.

— Государство объявило о прекращении аналогового телевидения, но как это сделать технически, еще не знает, — говорит 37-летний Ярослав Пахольчук, исполнительный директор "1+1 медиа". — У большинства телеканалов есть две лицензии — на цифровое и аналоговое телевещание. Здесь тоже какая-то странная ситуация. В целом понятно: все идет к тому, что бесплатного телевидения не будет. За любое подключение придется заплатить — или одноразово, или ежемесячно. Прогнозирую, что плата за телеканалы вырастет и в кабельной сети.

Сейчас цифровое вещание не покрывает территорию всей страны. Больше всего тюнерами, спутниковым и интернет-телевидением пользуются в Черниговской, Сумской, Запорожской, Львовской и Ровенской областях.

Правительство предложило не отключать аналоговое телевидение в районах, смежных с оккупированными боевиками ЛНР и ДНР территориями.

Нефтегаз увеличит стоимость газа для предприятий на 1,7–1,8%. Такие изменения повлияют на себестоимость услуг и товаров украинских производителей.

— Правительство искусственно создало проблему повышения тарифа на газ, ведь остановило рост еще в прошлом году, — говорит экономист 52-летний Борис Кушнирук. — Планировали поднимать на 20–25 процентов каждый год, и это бы не так шокировало украинцев. Должны платить рыночную цену, ведь это экономически целесообразно и это требование МВФ. Сейчас же денег бюджета финансируем облгазы, которые имеют многочисленные схемы злоупотреблений. За годы так и не создали общую систему учета газа. Поэтому такие заигрывания правительства с бедными украинцами могут повлечь кризис осенью. После падения курса гривни как раз эти малообеспеченные слои больше всего пострадают.

Правительство ожидало до конца лета почти 56 млрд грн транша от МВФ. Однако вероятность получить деньги в августе — нулевая, говорят эксперты.

— Нам нужно отдавать уже имеются долги, но самостоятельно выплатить их не можем, — говорит 36-летний Сергей Фурса, инвестиционный банкир и финансист. — Больше всего нужно будет отдать в 2019–2020 годах. Чтобы не получить огромный кризис осенью, правительство будет вынуждено поднимать тарифы на газ. Если же не получим транш МВФ, будет большая девальвация курса гривни. Нужно выбросить политическую составляющую из ценообразования и платить рыночную цену.

Суммарный внешний долг страны — 65 миллиардов долларов. Эти деньги лежат на плечах украинцев. В этом году государство потратит 130 миллиардов гривен на обслуживание внешнего долга, не учитывая погашения.

1 августа обнародуют рейтинговый список абитуриентов с указанием рекомендованных к зачислению. В случае зачисления абитуриента на бюджетную форму учебы в заведение высшего образования, его статус заявления в электронном кабинете должен измениться на "Включено в приказ".

В последний месяц лета начнет работу государственная Морская администрация, которая будет координировать работу 13 морских портов и осуществлять безопасность судоходства.

С августа в Украине внедряется электронный кабинет для автоперевозчиков. В нем будут данные о перевозчике, его лицензиях, маршрутах, штрафах или взысканиях. Кроме перевозчика, доступ к кабинету будут иметь работники Национальной полиции.

Также в августе пересчитают пенсии части украинцев. В первую очередь тем, кому не делали этого последние два года.

С 16 по 20 августа в Украине ожидаются сильные магнитные бури. В этот период возможны сбое в роботе мобильной связи и некоторой техники. Метеозависимых людей могут беспокоить головные боли.