От лептоспироза умер рыбак

В городе Днепр 55-летний мужчина умер от лептоспироза. Это вторая смерть от этого заболевания в области в 2019 году.

- Три случая заражения в этом году. Все трое - рыбачили, - говорит заместитель директора Днепровского областного лабораторного центра МОЗ Украины 57-летняя Валентина Резвых.

Лептоспироз - острая инфекционная болезнь. Разносят ее грызуны, в частности, крысы, мыши и ондатры. Носителями могут быть также собаки, лошади, свиньи и крупный рогатый скот.

- Люди чаще всего заражаются при купании и при вылове рыбы в водоемах со стоячей водой, - рассказывает врач-инфекционист 36-летняя Наталья Горовая из Киева. - Особенно опасны мелководные пруды. Также можно заразиться, употребляя сырую воду из естественных водоемов, молоко или мясо больных животных, грязные или помытые в инфицированной воде фрукты и овощи.

Первые симптомы проявляются через одну-три недели после заражения. Повышается температура, беспокоит слабость, насморк, головная боль и боль в мышцах.

- Если подобные симптомы появились, следует срочно обратиться к врачу. Чем позже начать лечение, тем выше риск смерти.

Чтобы избежать лептоспироза, следует купаться только в разрешенных местах. Не заходить в воду, если на теле есть раны или царапины. Не гулять босиком в заболоченных местах. Нельзя выполнять полевые работы, рыбачить, охотиться и ухаживать за скотом без перчаток и резиновых сапог.