Определили самые престижные специальности среди абитуриентов

Министерство образования и науки Украины назвало 10 специальностей, на которые в течение нынешней вступительной кампании были наибольший конкурс и высокие проходные баллы.

На "бюджет" сложнее поступить на "международные" специальности. Проходной балл для поступления на бакалавриат дневной формы обучения достигал более 190. Наивысший он на специальность "Международное право" - 194,25. Далее в списке "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" - 194,004 и "Международные экономические отношения" - 190,84.

Баллы от 183 до 189 дают возможность учиться на стоматолога, политолога, журналиста, медицинского психолога, культуролога, историка и по специальности "Публичное управление и администрирование".

В министерстве сообщают, что в этом году "Медицинская психология" и "Публичное управление и администрирование" - "новички" в десятке. "Менеджмент социокультурной деятельности" и "Фармация, промышленная фармация" - в прошлом году были среди лидеров, но опустились в рейтинге.