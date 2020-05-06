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четверг, 07 мая 2020 05:36

"Ограбили, когда увидели, что выхожу из служебного джипа"

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— Более 20 соседей у меня сменилось за пять лет. Жил в Киеве, Львове, Одессе, Днипре, Харькове, — говорит 36-летний Владислав Криклий, работает в компании по продаже бытовой химии. Его командировки по стране длятся от шести до 14 месяцев.

- Сначала легкомысленно относился к соседям, потому что заселяюсь на полгода-год. А потом понял, что от них многое зависит. В Харькове меня ограбили по наводке соседей — увидели, что несу две коробки от американской техники "Эпл" и выхожу из служебного джипа.

Перед тем, как заселиться, всегда обхожу квартиры рядом. Знакомлюсь, оставляю номер телефона. Большинство смотрят, как на инопланетянина. Знакомство с соседями стало диковинкой. Делаю это, чтобы понять, кто живет неподалеку. Молодежь со съемных квартир — риск шумных вечеринок. Безработные 30 лет водят к себе неудачников с пивом, 70-летние женщины могут быть навязчивы и раздражительны. Одна такая в Одессе полгода меня обвиняли в затоплении. Хотя следов в ее кухне не было.

Если что-то не нравится, сразу иду разбираться. Взрослым людям, которые решили что-то отметить, говорю спокойно несколько раз. И это действует.

Если "долго идут к двери" и не открывают, значит, испугались. Достаточно 5 минут непрерывно звонить и несколько раз стукнуть в дверь. Музыка заглохнет на месяц.

Студентов, иностранцев, арендаторов лучше ставить на место грубым тоном. Если есть вахтер, можно узнать номер телефона хозяина.

Большая проблема с курильщиками. Курят на балконах, а я не могу даже форточку открыть. С ними пытаюсь договариваться — чтобы курили, когда меня нет.

Загружаю и выгружаю авто, еду на отдых или в пять утра, или в полночь. История в Харькове научила "не светить сумками" перед незнакомцами.

Лучшие соседи — это пары до 30, семьи и просто интеллигентные люди. В Виннице как-то зашел мужчина снизу проверить батареи. Увидел, что ремонтирую детскую коляску сына. Подарил свою. Денег не взял, хотя ее стоимость полторы тысячи. А когда-то 82-летняя соседка увидела, что я забыл в замке ключи. Закрыла мою дверь и ждала на скамейке с работы.

Автор: Владимир МУКАН
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