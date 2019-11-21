Очереди в детсады должны ликвидировать до 2024 года

В следующем году в Украине построят 100 детских садов. Это позволит значительно сократить очереди в дошкольные учебные заведения, говорят в Министерстве образования и науки.

- Области подают перечень заведений, которые должны появиться и являются для них приоритетными, - говорит заместитель министра Любомира Мандзий, 46 лет. - В одной области до сих пор не ликвидированы очереди в детсады. Но до 2024-го должны окончательно забыть об этой проблеме.

Рассматриваем различные варианты, которые позволят детям получать дошкольное образование. Это может быть увеличение количества групп в действующих садах. Могут быть открыты заведения на базах школ или центров раннего развития.

В следующем году в министерстве собираются увеличить зарплаты воспитателям.

В Виннице, чтобы уменьшить очереди в детсады, городской совет предлагает родителям устраивать детей в частные заведения. Плату за обучение в них мэрия будет частично компенсировать. На каждого воспитанника будут давать сумму, в которую обходится содержание ребенка в обычном саду.