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вторник, 18 мая 2021 11:44

Украинцев начали арестовывать по сфабрикованному обвинению

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Украинцев начали арестовывать по сфабрикованному обвинению
Спецслужбы придумали дело СВУ, чтобы оправдать репрессии против украинского народа. Фото: АрмияInform

18 мая 1929 года начались аресты причастных к сфабрикованному делу Союза освобождения Украины.

Процесс имел целью легализовать репрессии против украинцев и скомпрометировать политику украинизации.

Для показательного судебного процесса отобрали 45 человек во главе с академиком Сергеем Ефремовым. Главными очагами СВУ назвали Академию наук и Православную автокефальную церковь Украины.

Подсудимых обвинили в подготовке терактов, которые должны осуществлять члены "Союза украинской молодежи" и врачи. Следствие говорило о связи организации с центром УНР за рубежом.

Процесс состоялся над 45 лицами в здании Московского оперного театра в Харькове от 9 марта до 19 апреля 1930 года. Билеты на процесс распространяли среди работников государственных учреждений. В газетах проводили кампанию против украинских националистов. Обвинительный акт читали три дня.

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Всего к судебному процессу привлекли 474 человека. Приговорили к расстрелу 15 человек, к концлагерям - 192, выслали за пределы Украинской ССР 87, осудили условно трех, освободили от наказания 124 человека.

Суд над обвиняемыми в деле организации "Союза освобождения Украины", которой не было, начался в Харьковском оперном театре 9 марта 1930 года. Дело сфабриковали в ОГПУ УССР для дискредитации ведущих украинских деятелей. К судебному процессу привлекли примерно 474 человек.

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Дата
18
мая

Украинцев начали арестовывать по сфабрикованному обвинению

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