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четверг, 25 марта 2021 13:04

Кремль начал воплощать планы относительно Балтийских стран

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Кремль начал воплощать планы относительно Балтийских стран
В марте 1949 года людей из Балтийских стран вывозили в телячьих вагонах. Несколько из таких, как напоминание о тех событиях, стоят в Вильнюсе. Фото: wikimedia

Массовая депортация литовцев, латышей и эстонцев в Сибирь силами МГБ СССР началась 25 марта 1949 года. Операция получила название "Прибой".

Чтобы избежать паники, среди населения была тайной. Позже советская власть заявляла, что проводила ее с целью искоренения из села кулачества, которое мешало коллективизации. На самом же деле боролась с антисоветскими партизанами - лесными братьями и людьми, которые симпатизировали им. Депортация вторых могла значительно сократить базу поддержки лесных братьев и позволить завершить насильственную коллективизацию, начатую еще в 1947 году.

Депортировали преимущественно родственников лесных братьев и родственников заключенных в трудовых лагерях за антисоветскую деятельность. Именно поэтому, по подсчетам историков, 72% депортированных были женщинами и детьми. Вместе с ними насильно переселяли националистов и ветеранов нацистских вооруженных сил. Все депортированные получили клеймо "враг народа".

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В решении о депортации были указаны квоты. Так из Литвы должны были вывезти 8,5 тыс. семей или 25,5 тыс. человек, из Латвии - 13 тыс. семей или 39 тыс. человек, а из Эстонии - 7,5 или 22,5 тыс. соответственно.

В течение 25-28 марта 1949 года в отдаленные земли СССР вывезли 94 779 людей без права возвращения на родину. Около 15% из них погибли в пути, или же в местах нового поселения из-за нехватки жилья, одежды и пищи.

Насильственная депортация дала власти ожидаемые результаты. К концу 1949-го в Латвии и Эстонии коллективизировали 93% и 80% хозяйств. Наибольшее сопротивление продолжала оказывать Литва. Поэтому в конце 1951 года в стране провели очередную большую депортацию, известную как операция "Осень".

23 февраля 1944-го в СССР началась насильственная депортация чеченцев и ингушей с их родины. Операция НКВД получила название "Чечевица".

Поводом для ее проведения стало якобы сотрудничество народов с нацистской Германией и выступление с оружием против Красной армии. Ведь еще зимой 1940 года в Чечне подняли большое восстание из-за массовых советских репрессий. Восстание возглавил выпускник Коммунистического университета работников Востока Хасан Исраилов. Его поддержало несколько тысяч человек.

Восстание подавляли советские войска и бомбардировщики, сбрасывали бомбы, в том числе и на гражданское население. Видя это, чеченские и ингушские солдаты дезертировали из Красной армии и присоединялись к повстанцам. Они надеялись на помощь немцев, но сильной поддержки не получили, впрочем, продержались более 4 лет.

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Дата
25
марта

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