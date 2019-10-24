На месте падения метеорита будут искать алмазы

Вблизи райцентра Ильинцы Винницкой области будут добывать алмазы. Их залежи обнаружили на месте падения метеорита между селами Луговое Ильинецкого и Иваньки Липовецкого районов.

- Ищем инвесторов для масштабной добычи, - говорит заместитель городского головы Ильинцев 52-летний Олег Дмитрик. - Исследования показали там залежи алмазов. Но сами не сможем этим заняться.

Метеорит весом 40 млн т упал более 400 миллионов лет назад. Углубился в землю на 800 м. Международные экспедиции начали работать в 1980-х.

В Ильинецком кратере нашли самый крупный в мире агат величиной 14,5х25х32 см. Его хранят в музее естествознания немецкого Берлина.

В долине красные камни берут на сувениры. Местные сооружают из него дома. Говорят, стены зимой держат в доме тепло, а летом - прохладу.

- К кратеру проложили туристический маршрут. В последние годы увеличилось число посетителей, - говорит руководитель районного управления земельных ресурсов 36-летний Владимир Слипчик.