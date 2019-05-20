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вторник, 21 мая 2019 05:41

Мужчина снимал фильмы в кинотеатрах

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Впервые в Украине в суд направили уголовное дело за нарушение авторского права. Мужчина скрытой камерой снимал фильмы в кинотеатрах.

Житель города Кривой Рог Днепропетровской области ходил на премьерные показы лент. Покупал билеты в первых рядах, записывал. Затем продавал видео для распространения на пиратских сайтах. За нарушение авторского права ему грозит два года тюрьмы.

- К счастью, у нас таких случаев не было, - говорит директор столичного кинотеатра "Октябрь" Юлия Чухно, 43 года. - При входе в залы есть предупредительные таблички, напоминающие об уголовной ответственности за пиратство. По всему кинотеатру дежурят контролеры. Во время каждого фильма они трижды заходят внутрь для проверки. Зрители не должны надолго включать телефоны или другие устройства с возможностью видеозаписи. Если работники заподозрят нарушение, то сообщат диспетчеру. Ему транслируется съемка со скрытых камер. Можно приблизить видео и узнать, действительно ли кто-то занимается пиратством.

Автор: Анна МИТИЧЕВА
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