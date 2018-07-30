Мотоблок порезал 2-летнего Александра Поцелуйко

Мотоблок покалечил 2-летнего Александра Поцелуйко в селе Петраковка Катеринопольского района на Черкасчине. Трагедия произошла 20 июля.

Отец ребенка косил во дворе и не заметил сына. Порезал. Мальчика забрали в больницу. Ему ампутировали правую ногу.

— Саша спрятался в траве и попал под косилку, — говорит мать Александра Поцелуйко, 30 лет. — Я в это время была на работе. Муж сразу кинулся в пункт фельдшерицы. Там Саше сделали укол. Потом повез в больницу. По дороге их перехватила "скорая".

Врачи спасают левую ногу. На бедре вырвано много мяса. Сын в сознании. Ест, смеется. Температуры нет. Его обезболивают. Спит нормально. Видел, что нет конечности. Говорит грустно: "Нози нет". Трудно будет, когда начнет вставать.

В селе семью характеризуют положительно. Кроме Александра имеют еще двух детей.

— Мальчика привезли в состоянии травматического шока, — говорит Николай Кондрацкий, главный врач Черкасской областной больницы. — Имел множественные резаные раны туловища, раздробленное левое бедро, потерял много крови. Чтобы все зажило, нужно не меньше двух месяцев. Нужен протез. Реабилитация будет долгой.