Минимальная пенсия выросла на 57 гривен

 
Ексклюзивы
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 378
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4851
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 207
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2052
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2709
Фото
Все фото
3
2
2
3
4
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 378
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 198
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 441
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4851
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 531
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
2 Просмотров: 432
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 07:10

Минимальная пенсия выросла на 57 гривен

  Комментировать

С 1 декабря повысили прожиточный минимум. Для трудоспособных лиц на 73 грн - до 2270, для детей до 6-летнего возраста вырос с 1859 до 1921 грн. Несовершеннолетним 6-17 лет насчитали 2395 грн вместо 2318. Нетрудоспособным подняли с 1712 до 1769 грн.

Повышение повлияло на рост социальных выплат. Выросла минимальная пенсия - с 1712 до 1769 грн. Максимальная на 570 грн - до 17 690.

- Это повышение незначительное. Его никто не почувствует, - говорит экономист 56-летний Александр Охрименко. - На самом деле, прожиточный минимум в Украине должен составлять более 4 тысяч гривен. Но такую ​​сумму государство не потянет.

В декабре цифровые документы в приложении "Дія" начнут признавать банки при осуществлении финансовых операций.

Укрзализныця возобновит 11 маршрутов в разные направления и запустит дополнительные поезда на зимние праздники. Большинство будут совершать рейсы Львов-Одесса, Киев-Херсон, Киев-Харьков, Ковель-Львов, Киев-Черкассы.

С 15 декабря до 17 января из столицы в курортный поселок Славское Стрыйского района на Львовщине - ежедневно будет ездить скоростной поезд "Интерсити". Из Киева будет отправляться в 6:00, прибывать в 13:16. В обратную сторону будет ехать в 16:20 и будет приезжать в 23:57. Маршрут будет пролегать через Коростень, Пидзамче, Львов и Стрый.

- Развитие внутреннего туризма железнодорожным транспортом остается одним из приоритетов для нашей компании, - говорит председатель Укрзализныци 56-летний Владимир Жмак. - В условиях пандемии железная дорога - самый безопасный вид транспорта. Работаем над увеличением привлекательности поездов - ремонтируем вагоны, устанавливаем камеры, заменяем поручни, обустраиваем полочки для мобильных телефонов и USB-розетки. Услуга предварительного бронирования билетов для групповых заказов снизилась с 200 до 80 гривен.

С 1 декабря на 20% выросла плата за кабельное, спутниковое и интернет-телевидение. Базовый пакет будет стоить не менее 99 грн.

- Подорожание небольшое. Это стандартная рыночная политика, - говорит медиаэксперт Александр Глущенко, 39 лет. - Украинские провайдеры хотят зарабатывать за счет абонплат и качественного контента, а не кучи рекламных заказов. Плата за телевидение в Украине - одна из самых низких в мире. Конечно, стоит ожидать возмущение некоторых людей. Потому что у нас любят все бесплатное. Кто не захочет платить, может подключать приемник Т2. Однако для большинства абонентов не проблема доложить за услугу несколько десятков гривен.

В декабре Укрэнерго на 30% увеличит тариф на передачу электроэнергии - до 312,76 грн / МВт-час. Стоимость электричества для промышленных потребителей и операторов систем, которые ее распределяют, может вырасти на 8-10%. Население изменений не почувствует.

- Это минимальная плата, которая позволит покрыть часть расходов предприятия. Положение не позволяет удерживать тариф на прежнем уровне, - говорит председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий, 34 года.

Автор: Анна ОРЕЛ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минимальная пенсия выросла на 57 гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Запретили торговать мясом

Выборы президента признали сфальсифицированными

Первое SMS было: "Счастливого Рождества"

На первом саммите лидеров США и СССР договорились завершать Холодную войну

От взрыва и утечки газа погибли более 2 тыс. жителей города

Изобретатель продемонстрировал новый вид освещения

В картофеле содержится больше калия, чем в бананах: интересные факты

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 50061
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 36603
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 17145
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 13203
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 12213
Украина
В реанимации свободная койка пустует 30 минут
В реанимации свободная койка пустует 30 минут Просмотров: 72
"Зарплата не выросла, как обещал президент"
"Зарплата не выросла, как обещал президент" Просмотров: 27
Брать больничный и делать тест на коронавирус администрация не позволяет
Брать больничный и делать тест на коронавирус администрация не позволяет Просмотров: 243
Предприниматели будут работать без кассовых аппаратов
Предприниматели будут работать без кассовых аппаратов Просмотров: 9
"От жены и пятерых дети не изолировался"
"От жены и пятерых дети не изолировался" Просмотров: 900
Больше всего комментируют
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
2
Експеримент
2
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
Голосов: 277
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть