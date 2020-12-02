Минимальная пенсия выросла на 57 гривен

С 1 декабря повысили прожиточный минимум. Для трудоспособных лиц на 73 грн - до 2270, для детей до 6-летнего возраста вырос с 1859 до 1921 грн. Несовершеннолетним 6-17 лет насчитали 2395 грн вместо 2318. Нетрудоспособным подняли с 1712 до 1769 грн.

Повышение повлияло на рост социальных выплат. Выросла минимальная пенсия - с 1712 до 1769 грн. Максимальная на 570 грн - до 17 690.

- Это повышение незначительное. Его никто не почувствует, - говорит экономист 56-летний Александр Охрименко. - На самом деле, прожиточный минимум в Украине должен составлять более 4 тысяч гривен. Но такую ​​сумму государство не потянет.

В декабре цифровые документы в приложении "Дія" начнут признавать банки при осуществлении финансовых операций.

Укрзализныця возобновит 11 маршрутов в разные направления и запустит дополнительные поезда на зимние праздники. Большинство будут совершать рейсы Львов-Одесса, Киев-Херсон, Киев-Харьков, Ковель-Львов, Киев-Черкассы.

С 15 декабря до 17 января из столицы в курортный поселок Славское Стрыйского района на Львовщине - ежедневно будет ездить скоростной поезд "Интерсити". Из Киева будет отправляться в 6:00, прибывать в 13:16. В обратную сторону будет ехать в 16:20 и будет приезжать в 23:57. Маршрут будет пролегать через Коростень, Пидзамче, Львов и Стрый.

- Развитие внутреннего туризма железнодорожным транспортом остается одним из приоритетов для нашей компании, - говорит председатель Укрзализныци 56-летний Владимир Жмак. - В условиях пандемии железная дорога - самый безопасный вид транспорта. Работаем над увеличением привлекательности поездов - ремонтируем вагоны, устанавливаем камеры, заменяем поручни, обустраиваем полочки для мобильных телефонов и USB-розетки. Услуга предварительного бронирования билетов для групповых заказов снизилась с 200 до 80 гривен.

С 1 декабря на 20% выросла плата за кабельное, спутниковое и интернет-телевидение. Базовый пакет будет стоить не менее 99 грн.

- Подорожание небольшое. Это стандартная рыночная политика, - говорит медиаэксперт Александр Глущенко, 39 лет. - Украинские провайдеры хотят зарабатывать за счет абонплат и качественного контента, а не кучи рекламных заказов. Плата за телевидение в Украине - одна из самых низких в мире. Конечно, стоит ожидать возмущение некоторых людей. Потому что у нас любят все бесплатное. Кто не захочет платить, может подключать приемник Т2. Однако для большинства абонентов не проблема доложить за услугу несколько десятков гривен.

В декабре Укрэнерго на 30% увеличит тариф на передачу электроэнергии - до 312,76 грн / МВт-час. Стоимость электричества для промышленных потребителей и операторов систем, которые ее распределяют, может вырасти на 8-10%. Население изменений не почувствует.

- Это минимальная плата, которая позволит покрыть часть расходов предприятия. Положение не позволяет удерживать тариф на прежнем уровне, - говорит председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий, 34 года.