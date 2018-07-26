Медработники требовали выдать им зарплату

Несколько десятков медработников фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий Рожищенского района на Волыни митинговали у райгосадминистрации 24 июля. Требовали выплатить им долги по зарплате. Угрожали бойкотировать работу.

- Когда утверждали бюджет на 2018 год, нам сразу не добавили более миллиона гривен на зарплаты, - говорит заведующий амбулаторией в селе Доросини Рожищенского района Владимир Критюк, 53 года. - Часть денег дали, а остальные сказали ждать после 2 августа. Мол, денег нет. Мы не знаем, что будет дальше.

- Депутаты районного совета наскребли из районного бюджета деньги на зарплаты медработникам. 350 тысяч гривен хватит, чтобы погасить долги, - говорит председатель райсовета 47-летний Андрей Музыка. - Вообще зарплаты медиков - это не наша проблема. Этим должно заниматься государство.