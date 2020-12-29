Ляшко проиграл выборы

Лидер Радикальной партии 48-летний Олег Ляшко проиграл довыборы в Верховную Раду. Их назначили в округе №208 в Черниговской области из-за смерти депутата Валерия Давыденко. В мае его нашли застреленным в собственном офисе.

Довыборы происходили одновременно с местными 25 октября.

Победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. За него проголосовали 34,1% избирателей. За Ляшко-31,78%. Вдову экс-депутата Людмилу Давыденко поддержали 26,68%.

Олег Ляшко в Верховную Раду впервые попал в 2006 году в команде Юлии Тимошенко. Впоследствии создал Радикальную партию. Баллотировался в президенты в 2014-м и в 2019-м. Был народным депутатом 13 лет. На досрочных парламентских выборах в прошлом году Радикальная партия набрала 4%. Для прохождения в Раду необходимо минимум 5%.