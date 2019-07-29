Кубические арбузы будут продавать втрое дороже обычных

В хозяйстве "Дунайский аграрий" в селе Сафьяны Измаильского района Одесской области вырастили арбузы кубической формы. По цвету, вкусу и аромату не отличаются от традиционных.

- Вырастить такие арбузы пытались три года, - признается 45-летний Роман Дяжук, директор хозяйства. - Все не получалось подобрать сорт и размер формы, в которые мы кладем молодую завязь. Сейчас уже набили руку. Благодаря правильно подобранному сорту ягоды всегда созревают, сладкие.

В хозяйстве собрали первую партию - более сотни ягод. У них мякоть красная с черными семенами. Продавать будут в супермаркетах. Стоить - почти в три раза дороже традиционных.

- За этими арбузами надо ухаживать, как за малыми детьми, - объясняет директор. - Периодически переворачивать к солнцу.

Арбузы кубической формы впервые начали выращивать фермеры из Японии. Так ягоды легче транспортировать.