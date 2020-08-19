"Кравчук стал на опасную дорожку"

- На неподконтрольной территории живут миллионы людей. Есть признаки гражданского общества. Хотим, чтобы эти люди общались между собой. Можно создать видеоконференцию. Речь не идет о боевиках, - говорит председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе 86-летний Леонид Кравчук в интервью "Сегодня".

- Когда огонь прекратится по всей линии разграничения, будет всеобъемлющая тишина и бессрочное перемирие, тогда скажем, что переходим к политическому блоку Минских договоренностей.

18 августа президент Владимир Зеленский назначил 87-летнего Витольда Фокина первым заместителем Леонида Кравчука в ТКГ. Был премьер-министром Украины в 1990-1992 годах.

"Заявления Кравчука - опасная дорожка. Прямых диалогов с ЛДНР быть не может, - пишет в фейсбуке политический аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина, 31 год. - Россия использует тактику "кнута и пряника". Если "кнут" - обычная история, то "пряник" в виде перемирия на Донбассе - что-то новенькое. Кремль будет играть в эту игру еще несколько недель. Параллельно будет искать гарантии от Украины перейти к политическим пунктам Минских соглашений. Не получит их - точка перемирию. Оно - лишь первый шаг. Далее должны идти демобилизация, разоружение, вывод войск и контроль Украины над границей. Только потом - можем перейти к политическим пунктам. Наша переговорная позиция сильнее, чем в начале года. Нам несколько дорог открыто. Вплоть до выхода из Минского процесса".

- Реальные переговоры по Донбассу происходят между украинским вице-премьером Алексеем Резниковым, председателем Офиса президента Андреем Ермаком и заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Назначение Кравчука и Фокина носит декларативный характер, - говорит политолог Александр Кочетков, 64 года.

- Российская Федерация не желает закончить войну. Хочет вернуть Украину в свою зону влияния или уничтожить. Должны искать механизмы, как заставить ее согласиться на изменение формата переговоров. Было бы хорошо привлечь Китай. Он усилит наше переговорное положение. Сможет стать фактором давления на Россию. Пекин стремится зайти на европейские рынки. Раньше делали это через Беларусь. Сейчас там бушуют протесты, поэтому Украина может предложить сотрудничество. Можно вернуться к переговорам между подписавшими Будапештский меморандум (договор 1994 года, по которому Россия, США и Великобритания предоставили Украине гарантии безопасности в обмен на ядерное разоружение. - ГПУ).