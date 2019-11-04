Коты болеют раком

- Онкологические заболевания встречаются у каждой пятой кошки. Преимущественно это агрессивные типы рака. Диагностируют их чаще всего на поздних стадиях. Как у людей, симптомы сначала малозаметны, - говорит ветеринар 38-летняя Юлия Грачевская из Киева.

У котов рак может появиться в любом возрасте. Самые распространенные опухоли кожи, молочных желез и рта. Часто случается рак крови и мочеполовых органов.

- Если животному больше 6 лет, его надо обследовать. Как у людей после 40 - риск рака возрастает.

Если у кота ухудшился аппетит, потускнела шерсть, появились кровотечения или выделения из носа или глаз, беспричинная потеря или набор веса - повод обратиться к ветеринару.

- Если животное тревожно или агрессивно ведет себя, постоянно кричит, не идет на руки - вероятно, у него что-то болит. Не обязательно из-за опухоли, но риск есть.

Обращать внимание следует на язвы, припухлости, наросты, отеки, пятна на теле. Особенно опасны те, что быстро растут и долго не заживают.

- Признаки болезни - приученный к лотку кот начинает испражняться в других местах. Все время прячется, спит больше, чем обычно, постоянно просыпается.

Для уточнения диагноза ветеринар назначит ультразвуковое обследование, рентген, анализы мочи, крови и мазков. Если остаются сомнения или есть подозрение на метастазы, может потребоваться МРТ.

- Следует сделать биопсию. Берем частичку самого новообразования. Но когда окружающие ткани уже воспалились - не трогаем, чтобы не усилилось. Образец получаем из ближайшего лимфоузла. Это позволит определить стадию болезни.

Лечат рак у котов хирургически - делают операцию. Если появились метастазы, назначают химическую в сочетании с лучевой терапией.