В результате цунами погибли около 240 тысяч человек

Последствия цунами в Таиланде / Reuters

26 декабря 2004-го в 8:59 по местному времени у индонезийского острова Суматра произошло землетрясение силой 9,3 балла по шкале Рихтера. Оно привело к цунами, от которого погибло более 240 тысяч человек. Это было одно из крупнейших стихийных бедствий в истории человечества.

Эпицентр землетрясения находился в 160 км от берегов Суматры на глубине 30 км. Его причиной стало смещение Индийской и Бирманской тектонических плит на длине 1200 км по линии разлома. По оценкам ученых, Бирманская плита поднялась на 10 м над Индийской, что привело к образованию ударных волн, которые двигались со скоростью до 800 км/ч. При этом была высвобождена энергия, равная той, которую потребляет человечество за 2 года.

Вблизи побережий высота цунами составляла до 38 м и обрушивалась на берег со скоростью до 36 км/ч. В некоторых районах волны прошли по суше на глубину до 4 км. Через 15 мин после первого толчка волна достигла и смела северную оконечность острова Суматра. Через 1,5 ч достигла Таиланда. Через 2 ч - Индии и Шри-Ланки. Через 8 ч - пересекла Индийский океан.



Впервые в истории наблюдения, цунами обогнули весь Мировой океан - даже достигло Тихоокеанских берегов Мексики с высотой волны 2,5 м. Спутники зафиксировали, что небольшие острова близ Суматры опустились под воду на глубину 20 м, а северный конец Суматры - на 36 м.

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По своей силе это землетрясение входит в тройку крупнейших в истории человечества. А по продолжительности, 8-10 мин, - самое долгое за период регистрации землетрясений.

Общее число жертв землетрясения и цунами неизвестно из-за хаоса в районах стихийного бедствия. По разным оценкам, цифра колеблется в пределах - 230-280 тыс. погибших и более полумиллиона раненых. Самые большие разрушения цунами нанесло поселением, расположенным на побережье Индии, Индонезии, Шри-Ланки и Таиланда. Экономика пострадавших стран пострадала в $10,7 млрд.

Мировое сообщество выделило более $11 млрд для ликвидации последствий в странах бассейна Индийского океана. Самый больший вклад внесли правительства Японии - $500 млн, США - $350 млн и Всемирный банк - $250 млн.