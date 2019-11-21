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пятница, 22 ноября 2019 07:40

Комбрига Евгения Коростелева смертельно ранили на передовой

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19 ноября в Харьковском военно-клиническом центре скончался командир 128-й Закарпатской горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев, 41 год. 12 ноября подорвался на мине во время обхода передовых позиций в районе Новотроицкого в Донецкой области.

Полковнику оторвало стопу и перебило голень, ему ампутировали конечность. Сопровождавший его офицер получил ранение средней степени.

— Командир не требовал от подчиненных невозможного. Раз-два-три, все четко, дисциплинированно, — говорит пресс-офицер бригады 32-летний Богдан Петрик. — Его же только в сентябре назначили на должность. Сначала был в штабе в Мукачево. К нам приехал недавно. Его представили личному составу 29 октября — за две недели до ранения. Сразу взялся руководить бригадой.

Полковник руководил разведением войск на участке Богдановка — Петровское 9 ноября — недалеко от места, где получил ранение.

До войны Евгений Коростелев служил начальником артиллерии и заместителем командира в 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригаде.

С первых дней антитеррористической операции на Донбассе участвовал в боевых действиях. Воевал под Славянском, Краматорском, Красным Лиманом, Ямполем на Донетчине. Был среди тех, кто летом 2014 года освобождал оккупированные Лисичанск и Северодонецк.

В начале 2015-го десантники 25-й бригады провели операцию по ликвидации боевиков на окраинах Донецка. Их артиллерия уничтожила два танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер и четыре противотанковые пушки с расчетами и тягачами. Также — четыре автомобиля и склады с артиллерийскими боеприпасами в поселке Спартак. В том бою Коростелев получил контузию.

— Хороший был офицер, грамотный. Весной 2015-го возле Опросного (село в 5 км от Донецка. — ГПУ) именно артиллерия 25-ки прикрывала наши передовые позиции. Работали, как часы, — говорит Алексей Голубев, 30 лет, ветеран российско-украинской войны. — Однажды арта накрыла вражеский танк у нас под носом. Едва не до ворот базы доехал. Думали, будем отбиваться, что под руку попадет. Но в критический момент в него попали из "Ноны" (самоходная артиллерия. — ГПУ).

Евгений Коростелев родился и вырос в Сумах. Окончил местное артиллерийское училище. У него остались жена, дочь и сын.

— Он сопровождал нас в Петровском во время разведения. Полковник Коростелев и все, кто отдал свою жизнь в защиту Украины, никогда не будут забыты, — говорит посол Франции в Украине Этьен де Понсен, 55 лет. Соболезнования по поводу смерти командира 19 ноября также выразили послы Германии, Великобритании, США.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении полковника посмертно орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

Похоронили Евгения Коростелева на Аллее героев центрального кладбища в Сумах.

Пятеро военачальников погибли в боях

23 июля 2014-го во время освобождения Лисичанска смертельное ранение получил 44-летний Александр Радиевский — командир 21-й Криворожской бригады охраны общественного порядка Нацгвардии. Посмертно ему присвоено звание генерал-майора.

Командир 51-й отдельной механизированной бригады полковник Павел Пивоваренко, 38 лет, погиб 29 августа 2014 года при выходе из Иловайска. Два года его считали пропавшим без вести. Тело офицера идентифицировали весной 2016-го и перезахоронили на Лукьяновском кладбище в Киеве. Посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

16 августа 2014-го в бою близ Старобешево погиб командир 73-го морского центра спецопераций капитан I ранга Алексей Зинченко, 37 лет. А 16 января 2015 года под Мариуполем убили в бою его преемника — Юрия Олефиренко, 49 лет. В 2016-ом десантный корабль "Кировоград" переименовали в его честь.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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Дата
22
ноября

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