Комбинат Сергея Иващенко раздаст квартиры обманутым вкладчикам долгостроя

Квартиры в полтавском микрорайоне Браилки предоставит десяткам семей "Комбинат производственных предприятий". Им руководит Сергей Иващенко - автор микрорайона "Садовый" в селе Россошенцы Полтавского района на Полтавщине.

Предприятие выиграло аукцион на право аренды земли под строительство многоэтажки. Жилье получат пострадавшие вкладчики долгостроя на ул. Боровиковского. Около 80 семей инвестировали в возведение дома в 2007-м. Но за 13 лет его так и не построили.

- За столько лет скитаний мы уже потеряли всю надежду, - говорит пострадавшая Любовь Наливайченко. - Люди брали кредиты, пенсионеры продавали "хрущевки". Все ради того, чтобы были деньги на новое жилье. Никто не думал, что нас так кинут, - рассказывает депутат полтавского горсовета Вадим Ямщиков. - Пострадавшие приходили на каждое заседание комиссии по градостроительству и архитектуре. Предыдущие городские головы им обещали решить проблему. Но ничего не делалось. Никто в городскую власть не пришел и не сказал: "Готов взять ответственность за расселение этих людей".

Дом в который заселятся вкладчики, построят в 2021-2022 годах, по предварительным планам застройщика.

- Мы нашли возможность обеспечить жильем этих инвесторов. Взяли на себя социально ответственную миссию, - рассказывает Сергей Иващенко. - Понимаю, что как застройщик - ничего не получу. Но иногда нужно что-то делать не ради денег, а для души. Чтобы люди потом просто подошли и сказали: "Спасибо".