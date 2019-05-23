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пятница, 24 мая 2019 06:00

Как успешно сдать ВНО?

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Торунь Юлия, 18 лет

Национальный университет "Львовская политехника"

Институт экономики и менеджмента:

— Весомой составляющей перед ВНО является полноценный и крепкий сон. Для этого с вечера нужно заняться тем делом, которое сильно расслабляет, чем-то необременительным. Как по мне, то самый важный совет - никогда не исправлять ответ, который выбрал абитуриент. На тестировании есть достаточно времени, чтобы поступающий мог проверить все задания. Поэтому волноваться, что на написание ВНО может не хватить времени, не стоит.

Сенишин Юстина, 17 лет

Украинский католический университет (УКУ)

Специальность: Этика, политика, экономика:

— Перед ВНО меня успокаивало четкое знание того, что я выучила. Очень помогли пробные тесты за предыдущие годы. Они дали понимание того, как будет выглядеть настоящий тест, какова его структура. Кроме этого, стоит пообщаться с абитуриентами предыдущих лет. Они и рассказали о процедуре ВНО. Во время внешнего оценивания по истории Украины я вспомнила ответ на одно из заданий, потому что просматривала его утром.

Гончарук Татьяна, 18 лет

Украинская академия книгопечатания (УАК)

Специальность: Компьютерные науки:

— За день перед ВНО нужно максимально расслабиться и не вспоминать о тестировании, ведь это дополнительный стресс. Также не стоит повторять изученный материал, это лучше сделать за несколько дней до этого. Для того, чтобы отвлечься, советую прогуляться с друзьями, посмотреть фильм или просто послушать музыку.

Федоришин София, 18 лет

Львовский национальный университет им. Ивана Франко (ЛНУ)

Специальность: Психология:

— Лучше всего делать задания постепенно — от самого сложного до самого простого. В начале ВНО ты еще не утомлен, именно поэтому можно сконцентрироваться на тестах повышенного уровня сложности. Когда на протяжении всего оценивания абитуриент устанет, ему будет значительно легче выполнять нетрудные задания.

Лоик Виктория, 18 лет

Львовский национальный университет им. Ивана Франко (ЛНУ)

Факультет прикладной математики:

- Стоит попробовать пройти тестирование прошлых лет. Это лучшая проверка уровня своих знаний. При этом советую создать себе максимально приближенные к ВНО условия. Для начала ограничить себя во времени и выделить именно столько минут, сколько будет продолжаться тестирование по определенному предмету. Кроме этого, старайтесь делать все задания только собственными силами. Стоит изолироваться и выполнять работу в максимальной тишине.

Борковская Ольга, 18 лет

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" (КПИ)

Факультет прикладной математики:

— В день тестирования стоит утром повторить информацию, которая вероятнее всего будет на ВНО. Если это математика — формулы, украинский язык и литература — стихи, история Украины — даты. Если во время тестирования абитуриент не знает какую-то задачу, рекомендую пропустить ее и вернуться позже. Ни в коем случае не стоит зацикливаться на нем. Старайтесь такие задачи делать методом исключения. Это увеличит шансы определить правильный ответ.

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