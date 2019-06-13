"Если хотим от русских отвязаться, переходим на украинский"

В аннексированном Крыму продолжают разными методами избавляться от местных. Заставляют оставить полуостров. А на замену привозят переселенцев из российской глубинки.

- Врачи не имеют права лечить тех, кто отказался от российского гражданства, - говорит 60-летний Максим Шабалин с оккупированного Севастополя. - В 2015 году я чуть не умер, и меня тайно оперировал врач, который работал еще до аннексии. Сейчас их почти не осталось.

- Даже у платных врачей надо ждать очередь два месяца, потому что все занято. Если раньше человек приходил и ему назначали лечение, то тут просто назначают таблетки. Анализы не делают, на МРТ не попасть вообще. А на флюорографию отсылают раз в два месяца.

Покупать медикаменты в больнице за свой счет запрещено. Все, что может иметь госпитализированный человек, выдают по российской системе обязательного медицинского страхования.

- Но препаратов нет, людей лечат фурацилином и пенициллином. Об антибиотиках я уже давно не слышал. Брат умирал от рака, а ему как обезболивающее прописали кетанов (лекарственный препарат кратковременного действия. - ГПУ), - говорит Максим Шабалин.

Крымчанам создают условия, чтобы те быстрее уволились с работы и поехали работать в материковую Россию.

- Знакомая работает медсестрой вместе с "понаехалкой" (переселенка, которая приехала в оккупированный Крым. - ГПУ) из России. Выполняют одинаковые обязанности, но у россиянки зарплата - 9 тысяч гривен, у моей знакомой - 6. - говорит Максим Шабалин. - В новый торговый центр "Лаванда" в Севастополе не берут местных.

Местные проукраинские активисты придумали свою классификацию для жителей полуострова. Пророссийски настроенных крымчан называют "ватниками", жителей Севастополя - "гардемаринами". Переселившихся россиян - "лаптями" или "понаехавшими".

- Мы сейчас только поняли, насколько мы неодинаковы с ними. Разница видна во всем: идет мать с 5-летним ребенком и материт его. А ребенок ругает маму, а отец обоих кроет матом. Когда на таких попадаешь - неясно между собой общаются или ругаются, - объясняет севастополец.

- Бизнеса уже почти нет. У меня соседка, которая голосовала на референдуме, имела магазины в городе и немалую прибыль, - говорит 39-летняя Марина Бойко из города Джанкой. - Уже в 2016-м из семи магазинов остался один, который она сдает в аренду.

Все местные экскурсионные бюро, которые работали при Украине - закрылись.

- Туристов-бюджетников везет в Крым российская фирма "Библиоглобус", которая сразу и продает им экскурсии, - говорит 33-летний Руслан Лопатюк из поселка Мисхор.

- Покупаем только украинские продукты. Даже если для этого надо ездить на другой конец города, - рассказывает 26-летний Артем из Сак. Фамилию не говорит. - Но мы поддерживаем своих. Палка контрабандной украинской колбасы стоит от 200 гривен. Приходишь с такой домой, как с сокровищем. У россиян ничего не берем принципиально, но это лично мы. Многие так не делает и уже смирились. По вкусу российские продукты отвратительны. Некоторые заменяют это товарами, поступающими из Беларуси.

- До аннексии покупали украинское пиво и местную марку "Крым", - говорит 23-летний Богдан из Ялты. - Оно всегда было дешевым и невкусным, но с приходом России именно сейчас ценится больше всего. Не стало лучшим, просто на фоне всего российского алкоголя вкуснее, потому что его делают по украинским стандартам.

В Крыму запрещена украинская символика, оккупанты считают ее экстремистской.

- У кого есть машина, на торпеду лепят наклейку ЮА и включают украинскую музыку, - говорит 39-летняя Елена из Алупки. - В офисах и кабинетах может стоять отдельный стаканчик, в котором есть два маркера - голубой и желтый. Или две папки соответствующих цветов на одной полке. Однако такие элементы еще не показатель. Потому что моя "ватная" коллега носила желтую куртку и голубой рюкзак просто потому, что они у нее были.

- Разговаривать на украинском нельзя, потому что языка по законам три: крымскотатарский, украинский и русский, - объясняет Максим Шабалин. - Однажды с женой и ее подружкой ждали внучку в школе. Говорили по-украински и к нам выскочила разъяренная женщина. По акценту поняли, что она из России. Начала кричать, как они нас "спасли" от "бендер", и как мы должны молиться на них за это. Сказала, что в Крыму все должны говорить на русском, потому что живем теперь в РФ. Мы ей ответили, что в Крыму три государственных языка, она потухла и пошла обратно. Вообще я никогда не видел, чтобы подобным образом реагировали на язык. Мы, если хотим от русских отвязаться, переходим на украинский.

В горах уничтожили все колодцы

В крымских горах постоянно дислоцируются отряды российских военных. Чаще сидят лагерем у колодцев и источников.

Проверяют документы у туристов, не пускают на лучшие стоянки. Могут задержать и отвезти в участок.

- С друзьями пошли в поход, поднялись на гору Мердвень возле Севастополя. На самой вершине нас остановили российские военные. Проверили документы и сказали, что идти надо дальше от обрывов - под горой отдыхает кремлевская верхушка, - рассказывает 23-летняя Тамара Лапоть из Симферополя. - Они разбили все колодцы с питьевой водой.