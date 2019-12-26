Елку украсили фотографиями бывших жителей Припяти

 
Ексклюзивы
1/5
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
Супрун ушла - у Минздрава снова салоны Porsche и Lexus - ученый
2 Просмотров: 6363
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6012
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 891
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 369
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3006
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2106
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3159
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1836
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 3249
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 855
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3159
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3285
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1395
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 126
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
пятница, 27 декабря 2019 07:46

Елку украсили фотографиями бывших жителей Припяти

  Комментировать
 

В этом году на установку елки, гирлянды, проведение концертов и других праздничных мероприятий больше всего из бюджета города потратили в Днипре, Киеве и Харькове.

В Днипре на зимние праздники ушло 15 млн грн. Большинство — на проведение 17 детских спектаклей, мастер-классов, концертов. Детей будут бесплатно приглашать в цирк, вручать подарки. 3 млн потратят на рождественско-новогодние концерты в центре города. Почти 6 млн грн стоили украшения для новогодних елок и улиц. Светодиодные фигурки пальм и дельфинов обошлись более, чем в 1 млн грн.

В Киеве из местного бюджета выделили 9 млн грн. Больше всего — на концерты для детей. 2,7 млн грн стоили украшения для главной елки. Более 1 млн пойдет на концертные программы и украшение елок в районах столицы.

Харьковский городской совет потратила 4,3 млн грн. 100 тыс. грн — на гирлянды для елок. Остальное — на украшение центральной площади города.

2,9 млн грн стоили запорожскому бюджету новогодние праздники, 1,4 млн грн - винницкому. Почти всю сумму потратили на ремонт старой елки, иллюминацию и украшения. В 900 тыс. грн обошлась елка Чернигову, 950 тыс. грн потратили на праздники в Николаеве. В Сумах и Одессе — по 800 тыс. грн.

В прошлом году самая дорогая елка была в Полтаве. На нее потратили 8 млн грн.

Впервые за 33 года новогоднее дерево установили на центральной площади города Припять в Чернобыльской зоне отчуждения. Украсили старыми часами и фотографиями населенного пункта и его жителей, снятыми до взрыва на атомной электростанции 26 апреля 1986 года.

Установку елки организовала Ассоциация чернобыльских туроператоров. Фотографии на дерево вешали сами бывшие жители Припяти.

— Мое фото сделано в 1981 году. Тогда я только приехал в город устраиваться на работу, — рассказывает ликвидатор аварии на ЧАЭС Алексей Бреус. — Город только возводили. Всюду-стройплощадки, ощущался запах битума. Было интересно. Я немного волновался. Не был уверен, что здесь приживусь.

— Важно, чтобы в этом месте появились признаки нормальной жизни, — рассказывает директор по науке компании "Чернобыль-Тур" Сергей Мирный. — Установка елки — недорогая акция. Сделана своевременно, когда весь западный мир празднует Рождество. Мы напомнили, что есть такой город Припять. Благодаря чернобыльскому туризму он интегрируется в Культурные маршруты человечества.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Елку украсили фотографиями бывших жителей Припяти». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Депардье занимался проституцией

Самое читаемое
Назвали самую модную обувь этой зимой
Назвали самую модную обувь этой зимой
9
 Просмотров: 23499
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 Просмотров: 9936
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 8910
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 7047
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 4 Просмотров: 6372
Украина
Доллар может стремительно подорожать
Доллар может стремительно подорожать Просмотров: 27
В правописание вернули часть правил, действовавших до 1933 года
В правописание вернули часть правил, действовавших до 1933 года Просмотров: 90
32 человека погибли в одесских пожарах
32 человека погибли в одесских пожарах Просмотров: 144
Семья Ковалевичей за день тратит около 600 гривен на еду
Семья Ковалевичей за день тратит около 600 гривен на еду Просмотров: 216
Премьер-министру не хватает управленческих навыков
Премьер-министру не хватает управленческих навыков Просмотров: 9
Больше всего комментируют
31
Украина открыла дело за пересечение границы российским поездом
10
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
8
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
4
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
4
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
Голосов: 215
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua