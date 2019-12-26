Елку украсили фотографиями бывших жителей Припяти

В этом году на установку елки, гирлянды, проведение концертов и других праздничных мероприятий больше всего из бюджета города потратили в Днипре, Киеве и Харькове.

В Днипре на зимние праздники ушло 15 млн грн. Большинство — на проведение 17 детских спектаклей, мастер-классов, концертов. Детей будут бесплатно приглашать в цирк, вручать подарки. 3 млн потратят на рождественско-новогодние концерты в центре города. Почти 6 млн грн стоили украшения для новогодних елок и улиц. Светодиодные фигурки пальм и дельфинов обошлись более, чем в 1 млн грн.

В Киеве из местного бюджета выделили 9 млн грн. Больше всего — на концерты для детей. 2,7 млн грн стоили украшения для главной елки. Более 1 млн пойдет на концертные программы и украшение елок в районах столицы.

Харьковский городской совет потратила 4,3 млн грн. 100 тыс. грн — на гирлянды для елок. Остальное — на украшение центральной площади города.

2,9 млн грн стоили запорожскому бюджету новогодние праздники, 1,4 млн грн - винницкому. Почти всю сумму потратили на ремонт старой елки, иллюминацию и украшения. В 900 тыс. грн обошлась елка Чернигову, 950 тыс. грн потратили на праздники в Николаеве. В Сумах и Одессе — по 800 тыс. грн.

В прошлом году самая дорогая елка была в Полтаве. На нее потратили 8 млн грн.

Впервые за 33 года новогоднее дерево установили на центральной площади города Припять в Чернобыльской зоне отчуждения. Украсили старыми часами и фотографиями населенного пункта и его жителей, снятыми до взрыва на атомной электростанции 26 апреля 1986 года.

Установку елки организовала Ассоциация чернобыльских туроператоров. Фотографии на дерево вешали сами бывшие жители Припяти.

— Мое фото сделано в 1981 году. Тогда я только приехал в город устраиваться на работу, — рассказывает ликвидатор аварии на ЧАЭС Алексей Бреус. — Город только возводили. Всюду-стройплощадки, ощущался запах битума. Было интересно. Я немного волновался. Не был уверен, что здесь приживусь.

— Важно, чтобы в этом месте появились признаки нормальной жизни, — рассказывает директор по науке компании "Чернобыль-Тур" Сергей Мирный. — Установка елки — недорогая акция. Сделана своевременно, когда весь западный мир празднует Рождество. Мы напомнили, что есть такой город Припять. Благодаря чернобыльскому туризму он интегрируется в Культурные маршруты человечества.