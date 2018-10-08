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вторник, 09 октября 2018 00:45

"Дети учатся через игру, занятия выбирают в зависимости от настроения"

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— В 3,5 года отдала сына в государственный детский садик у нашего дома. Два года стояли в электронной очереди. Перед занятиями прошли комиссию и собрали необходимые документы. В группе было 23 ребенка, — рассказывает киевлянка 29-летняя Марина Дрягин. — После первых двух недель у сына появился насморк, кашель, повысилась температура. Неделя лечения, две-три недели садика — и опять ОРВИ. За полгода он болел семь раз. Оказалось, у сына слабый иммунитет. Обмен вирусами среди детей провоцировал заболевание.

Педиатр посоветовала перевести сына на домашнюю учебу или найти частное заведение с малым количеством детей в группе. Женщина отдала ребенка в домашний детсад. Его в соседнем доме организовали три матери. Работает с понедельника по пятницу, с восьми утра до 20:00. Месяц стоит 4,7 тыс. грн.

— В квартире есть четыре комнаты, кухня и санузел. В двух — спальни, в одной — игровая зона, во второй — учебная. В группе восемь детей возрастом 3–6 лет. Одна мать занимается детьми, вторая — няня, третья — повар. При необходимости вызывают врача. С малышами играют, рисуют, лепят, учат читать и писать, гуляют на свежем воздухе. Питание подбирают в зависимости от потребностей ребенка. У сына аллергия на лактозу. Ему готовят кашу на воде, вместо молока. Он стал меньше болеть.

Спрос на детские садики в квартирах и частные дошкольные учебные заведения вырос из-за недостаточного количества мест в государственных. В электронной очереди стоят больше 47 тыс. детей.

— Создание детсадов частного типа разгружает коммунальные заведения, уменьшает очереди. Там нет поборов, потому что родители вносят официальную ежемесячную плату. Это положительно влияет на систему дошкольного образования, создает конкуренцию, — говорит сопредседатель общественной организации "Родители SОS" Алена Парфенова, 38 лет.

Стоимость месяца занятий полного дня зависит от региона — в среднем от 2 до 8 тыс. грн. Полдня — на несколько сотен меньше. Наивысшие цены в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе.

— Цены оправданы. Много частных садиков работают по новым методикам преподавания, дети находятся в современных помещениях, полезно питаются, изучают английский, имеют разные дополнительные занятия, — говорит 27-летняя Марта Кузьмова. Работает воспитательницей в детском садике по методике Марии Монтессори. — Дети учатся через игру, сами выбирают занятия в зависимости от настроения или темперамента. Обучение проходиит в тематических зонах. К примеру, зона для занятий с крупами для развития мелкой моторики, творческая и спортивная, зона сенсорного развития, где можно играться с разными природными материалами. Педагог не предлагает ребенку организованных занятий. Он лишь показывает, как правильно работать с материалом. Дети самостоятельно одеваются, убирают игрушки.

Популярны центры раннего развития. В отличие от садиков, они предназначены для досуга. Ребенок посещает определенные занятия. Туда принимают малышей от 1 года. Час в среднем стоит 100–200 грн. Также действует система абонементов.

— Занятия проводят блоками по 20 минут. Все — в игровой форме. В перерывах — физкультминутки. Избрали такую методику учебы, поскольку родители оставляют детей в садике на несколько часов, — говорит педагог центра раннего развития Мария Максимова, 38 лет. — В течение недели с детьми занимается психолог и логопед. Есть уроки английского, чтения, математики, логики, подготовки к письму, развития речи и моторики. Дети много времени находятся на улице. На свежем воздухе проводят занятия по изучению окружающего мира.

Альтернатива детским садикам и центрам развития — няня. Стоимость услуг зависит от квалификации, возраста и занятости специалиста. Меньше всего за час работы платят студентам — 50–80 грн. Няне с опытом работы или педагогическим образованием — 100–150 грн. Месяц работы няни стоит 10–13 тыс. грн.

Идеальный возраст для няни 30–35 лет. Обычно это люди с опытом и навыками. Умеют заинтересовать ребенка. Чем старше педагог, тем он пассивнее и менее подвижный. Хорошо, если няня будет иметь педагогическое или психологическое образование, опыт работы в детском садике или центре развития ребенка. Если у ребенка проблемы со здоровьем, лучшее выбирать няню с медицинским образованием.

Няня — хороший выход из ситуации, когда родители работают и не хотят отдавать ребенка в садик. Впрочем он будет полезнее для ребенка, говорят специалисты.

— Оставляя малыша ближе к себе, родители формируют более теплые отношения с ним. Но оставаясь с нянями, дети дошкольного возраста теряют преимущества социализации с однолетками, не реализуют потребность в здоровой конкуренции. Они растут личностно однобоко, не видят все вариации взаимодействия с другими, — говорит психолог Марина Дворник, 30 лет. — Вырастая, такие дети будут более стеснительными, будут иметь проблемы с личностными границами. Им сложнее вливаться в коллектив и становиться лидерами. Занятия в малых группах — компромиссный вариант. Там немного детей, но все они разные. Учатся взаимодействовать между собой, получают как положительный, так и негативный опыт.

Автор: Елена КАПНИК
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