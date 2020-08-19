Бумажные паспорта будут выводить из обращения

Украинские паспорта-книжечки могут заменить пластиковыми картами. Законопроект, предусматривающий постепенный вывод из обращения бумажных документов, поддержали в Кабинете министров. ID-карты труднее подделать, говорят.

- Бумажные паспорта планируют менять на пластиковые, когда украинцы будут приходить вклеивать новое фото, - говорит народный депутат Алексей Гончаренко, 39 лет. - Если получаете паспорт впервые, сразу дадут карточку. Если вклеили новое фото в 25 лет, то ID-карту получите при замене фотографии в 45. Если же вклеили его в 45 лет до вероятного принятия закона - бумажный паспорт будет иметь бессрочное действие.

Сейчас ID-карту выдают бесплатно только людям от 14 до 18 лет, которые впервые получают документ. Заменить книжечку пластиковой картой можно платно - за 745 грн. Срочное оформление обойдется в 871 грн.

Пластиковый паспорт подобен банковской карточке. Имеет электронный чип. На карточке указаны имя, дата и место рождения, есть подпись и фото владельца. Больше информации вносится на чип.