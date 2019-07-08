Брат губернатора Донетчины убивает украинцев

5 июля президент 41-летний Владимир Зеленский назначил 32-летнего Павла Кириленко председателем Донецкой областной администрации.

Павел Кириленко родился в Макеевке. Работал помощником прокурора Донецкой области. В сентябре 2017 года стал военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

Родители Кириленко живут в оккупированном Енакиево. Отец Александр Кириленко является владельцем строительной компании в городе.

- Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Конечно, у Павла там семья, родители. Они украинцы, это их земля, они не хотят оттуда переезжать, - сказал президент Владимир Зеленский во время представления Кириленко.

Брат Кириленко 34-летний Евгений служит в так называемом министерстве государственной безопасности террористической ДНР.

- МГБ ДНР - это ведомство, которое похищает, пытает и убивает украинских граждан, - говорит волонтер Тим Златкин, 30 лет.

Кириленко женат на 30-летней Алле. Воспитывают детей Александра и Агнию. Имеют две квартиры - собственную в Ужгороде и служебную во Львове. На Аллу записана коммерческая недвижимость в оккупированной Горловке.