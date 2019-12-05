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пятница, 06 декабря 2019 06:55

Билеты на поезда подорожают

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В следующем году стоимость билетов на поезда вырастет на 20%. Цену будут повышать поэтапно с марта по декабрь включительно. Ежемесячно будут дорожать на 2%. Это поможет уменьшить убытки Укрзализныци от пассажирских перевозок, которые в 2020 году могут составить 14,3 млрд грн, прогнозируют в компании.

Цена не вырастет только на проезд в первом классе поездов Интерсити.

— Повышения цены на 2 процента — недостаточно. Это покроет 5-10 процентов всех убытков и не решит проблему, — говорит директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего 50-летний Владимир Шульмейстер. — В 2015-ом был председателем комиссии по тарифам в Министерстве инфраструктуры. Тогда Укрзализныця хотела поднимать тариф трижды на 7 процентов. Я предлагал повысить сразу, а не частями. Регуляторная служба в конце концов не позволила увеличить цены, потому что это - социальная составляющая. Тогда убыточность Укрзализныци от пассажирских перевозок составляла 5 миллиардов. В этом году вырастет в два раза.

Стоимость билетов надо увеличивать, пока есть на них дефицит. Когда закончится - цену стоит зафиксировать, добавляет Владимир Шульмейстер.

— Если стоимость билетов вырастет, а качество обслуживания — нет, то Укрзализныця потеряет клиентов, — говорит основатель агентства "Борщ — рекрутинг будущего" Сергей Марченко. — В Украине развивается автобусное и авиасообщение. Пассажир сможет выбрать наиболее удачный для себя вариант. Уже сейчас во Львов, бывает, удобнее летать, чем добираться поездом.

Автор: Татьяна САРАХАН
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Дата
06
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