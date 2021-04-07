Язык позволяют учить после уроков

26-летняя Алиса Деркач в прошлом году отвела дочь в первый класс в школу Алупки.

- Мы хотели, чтобы дочь учили на крымскотатарском, - рассказывает Деркач. - Но перед началом обучения учительница раздала всем родителям заявление. Там просили выбрать "родной русский язык". Родители не сильно разбираются в сути вопроса, подписали.

Так согласились, что детей будут учить на русском. А родной - украинский или крымскотатарский - могут учить факультативно после уроков.

- То есть уставшие 6- и 7-летние первоклассники должны выбрать - идти домой обедать или учить язык, - продолжает. - Конечно, они выберут первый вариант. А если и пойдут, то на уроках их учат не украинскому или крымскотатарскому языку, а рассказывают о национальных костюмах или блюдах. Они и так это знают.

Алиса Деркач сначала не подписала заявление.

- Тогда меня вызвали в школу на беседу с директором, - добавляет. - Говорили спокойно, но давили психологически. В конце концов, все-таки заставили подписать заявление, чтобы крымскотатарский язык изъяли из программы. Я не могла рисковать ребенком.

Говорит, что в подобную ситуацию попали ее знакомые из Симферополя и Евпатории. Они тоже подписали заявления.