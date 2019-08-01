В "Заре" играет один из самых интересных украинских футболистов

Луганская "Заря" подписала контракт на два сезона с полузащитником 25-летним Владленом Юрченко. Предыдущим клубом игрока был "Вайле", который занял последнее место в чемпионате Дании.

Новый тренер "Зари" Виктор Скрипник прекрасно знает Юрченко, потому что оба работали в Германии: специалист тренировал "Вердер", футболист играл за "Байер". В "Заре" большая проблема с атакующим центральным полузащитником.

Юрченко - один из самых интересных украинских игроков. Но Владлену нужно время, чтобы приобрести надлежащую физическую форму. В первом матче за "Зарю" - выездном против черногорской "Будучности" в Лиге Европы - он не произвел впечатления. В воскресной игре чемпионата Украины в Полтаве весь матч просидел в запасе.

Удастся ли Юрченко перезапустить карьеру - покажут ближайшие три-четыре месяца.