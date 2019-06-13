В команде Шевченко появились новые лидеры

Сборная Украины в июне провела две разные игры в отборе к Евро-2020. Если победа над сербами (5:0) оставила много положительных эмоций, то в матче с Люксембургом (1:0) их почти не было.

Возможно, здесь проблема в том, что это был последний поединок сезона. Игроки просто не настроились соответственно. Кроме того, не смогли отойти эмоционально от предыдущей игры.

В сборной Украины, если не забивает второй мяч, начинаются проблемы. Когда не хватает эмоций, возникают мысли, чтобы на экономрежиме пройти определенный матч. В такой ситуации тренерский штаб сборной должен доверять более 11 игрокам. Кто теряет эмоциональную составляющую или имеет проблемы с настройкой на матч - должен уступить место в составе. Сейчас уже ситуация такова, что в сборной есть определенный выбор игроков на позиции. Конкуренция за место в составе существенно выросла. Многие футболисты хотят проявить себя.

Главный вывод после двух последних поединков - Зинченко и Малиновский стали лидерами середины поля. Эти футболисты в команде Шевченко очень хорошо связывают атаку и оборону. Малиновский раздает передачи, а Зинченко может играть как в опорной зоне, так и ближе к атаке.

В сборной происходит смена поколений. Привычные лидеры уже начинают терять свою значимость. Об отсутствии Ракицкого, когда-то основного игрока защиты, уже никто не говорит. Молодежь показывает, что готова брать на себя ответственность за результат команды. Ярмоленко, Коноплянка должны понять, что время меняться. Большой зависимости от них уже нет.

Немало разговоров о том, что натурализация Мораеса и Марлоса была ошибочной. Я здесь не согласен категорически. Усиление конкуренции только пошло на пользу сборной. Малиновский и Зинченко, выступив в Европе, поняли, что надо бороться за место под солнцем. Игроки должны осознать, что они должны становиться лучше, или на их место придут другие.

Игра против Сербии - это предел, который может выдать сборная. Каждый игрок знал свое место на поле и что ему следует делать в конкретной ситуации. Национальная команда - сложная вещь, потому что нужно играть с большими перерывами между матчами. Главное - сделать этот уровень стабильным.

Футбол. Евро-2020. Отборочный турнир. Национальные команды

Четвертый тур

Группа "В"

Украина - Люксембург - 1:0 (1:0)

11 июня. Львов. Стадион "Арена Львов". 34 тыс. зрителей, рассчитан на 34 915. +18°С

Судья: Петер Кралович, Словакия

Украина: Пятов-к - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Малиновский, Зинченко - Коноплянка (Коваленко, 80), Цыганков (Соболь, 87), Яремчук. Тренер: Андрей Шевченко

Люксембург: Морис - Шано, Кристофер Мартинс, Герсон - Янс-к, Оливье Тиль (Торпел, 77), Мартинш, Мигель Мартинс - Венсан Тиль - Родригес, Да Мота (Бенси, 53). Тренер: Люк Хольц

Гол: Яремчук, 6

Предупреждение: Оливье Тиль, 29, Да Мота, 31, Жиль Родригес, 51, Миколенко, 56, Караваев, 67, Зинченко, 81, Венсан Тиль, 94

Сербия - Литва - 4:1

Пятый тур

7 сентября, суббота

Литва - Украина

Сербия - Португалия

Примечание: в финальной части выходят две лучшие команды группы