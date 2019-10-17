Шевченко сдержал слово и вывел сборную Украины на Евро-2020

17 ноября сборная Украины по футболу сыграет последний матч квалификационного турнира к Евро-2020. В Белграде будут противостоять сербам. Подопечным тренера 43-летнего Андрея Шевченко нужна ничья. Она обеспечит место в первой корзине и слабых соперников во время жеребьевки финальной части, которая состоится 30 ноября в Бухаресте, Румыния. Окончательно состав группы в финальной части определят в марте. Тогда разыграют последние четыре путевки на Евро-2020 между победителями турнира Лиги наций.

Никаких других турнирных задач на матч в Белграде украинцы не имеют. 11 и 14 октября они получили две домашние победы над Литвой - 2:0 и Португалией - 2:1 и досрочно выиграли группу. После семи поединков наши имеют 19 очков. Потеряли два - в стартовом против Португалии на выезде.

- Я сдержал обещание, - говорит Андрей Шевченко после победной киевской игры против Португалии. Два года назад он проиграл Исландии и Хорватии отбор на Кубок мира. После него заверил украинских болельщиков: можете бронировать билеты на Евро-2020.

И ничем особым Шевченко не рисковал. Из 55 стран-членов европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в финальную часть континентального первенства попадают 24. Сделать это можно как через отборочный турнир, так и через Лигу наций. Поэтому вряд ли стоит радоваться самому выходу из группы направления. Надо ставить другую задачу - сыграть, по крайней мере, в 1/8 финала Евро. За две предыдущие попытки нам это не удавалось.

Нынешние позиции сборной Украины позволяют рассчитывать на успех следующим летом. Шевченко и его итальянским помощникам, Мауро Тассотти и Андреа Мальдери, не только удалось поставить интересную позиционную игру - такую, которая позволила разобрать сербов во Львове - 5:0. Это неудивительно. За последний период Александр Зинченко играет и тренируется у одного из самых прогрессивных тренеров мира. Руслан Малиновский был лидером полузащиты чемпионского бельгийского "Генка" и постепенно адаптируется в чемпионате Италии. Показательнее налаживания игры в защите: там мы не имеем сильных профильных футболистов ни на флангах, ни в центре. А за весь отборочный турнир к Евро-2020 пропустили два гола в семи матчах. Хотя Португалия и Сербия имеют большой атакующий потенциал. Сполна его реализовать помешала и уверенная игра Андрея Пятова - вратарю украинцев на Евро должно исполниться 36 лет. Очевидно, это будет его пиковый турнир за национальную команду.

Чемпионат Украины за последние два-три года несколько усилился по сравнению с периодом 2014-2016-х. Однако он остается слабым - все идет к тому, что вскоре мы потеряем место в групповом турнире Лиги чемпионов. Сборную вытягивает новое поколение футболистов. Оно не хочет сидеть дома и прозябать в украинской премьер-лиге, а готово цепляться за шанс в Бельгии, Англии, Италии, Испании. Выступление в западноевропейских чемпионатах расширило возможности украинских игроков. Следствие - сборная начала играть разнообразнее и снова стала интересна украинским болельщикам.