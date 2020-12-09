Зеленский встретился с Путиным

В прошлом году, 9 декабря 2019-го, состоялась первая личная встреча президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина.

Перед этим состоялся диалог между лидерами "нормандской четверки", которую прервали ради переговоров глав двух стран тет-а-тет. Они проходили в Елисейском дворце больше часа.

В части разговора участвовали представители Нафтогаза - Юрий Витренко, Газпрома - Алексей Миллер и украинский и российский министры, отвечающие за вопросы энергетики - Алексей Оржель и Александр Новак.

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После переговоров с участием делегаций Путин и Зеленский встретились с глазу на глаз, которые продолжались 10-15 мин.

Они говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли, одновременно согласовали новый обмен удерживаемыми.

"Встреча тет-а-тет с Путиным должна была продолжаться 20 минут, а продолжалась около часа. Можно ли с ним договариваться? Сложно договариваться. Очень. Поэтому можно в целом договориться, или нет, - мы с вами точно увидим. Сегодня были какие-то такие уступки - я это почувствовал. Сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вопросах", - отметил Зеленский.

Относительно личных впечатлений о Путине, он отметил, что об этом еще "слишком рано говорить - мало времени".

Затем лидеры "нормандского формата" собрались на совместный рабочий ужин в формате "четверки", где присутствовали также главы Франции Эмманюэль Макрон и Германии Ангела Меркель.

По результатам опроса, чуть меньше половины украинцев считают, что прямой диалог президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина необходим. 20% людей убеждены, что это может навредить стране.