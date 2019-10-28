"Шахтер" и "Динамо" потеряли очки

В двенадцатом туре чемпионата Украины одновременно потеряли очки гранды — "Шахтер" и "Динамо". Дончане не смогли обыграть "Александрию" — 0:0, а "Динамо" — "Карпаты" 1:1.

"Шахтер" решил одержать победу, не напрягаясь. Дончане играли слишком академично. То, что проходило у "Шахтера" в матчах со слабыми соперниками, не сработало против подопечных Владимира Шарана.

Игроки "Александрии" максимально плотно сыграли при защите своих ворот. К тому же кураж поймал голкипер Юрий Панькив. Тренеру "Шахтера" Луишу Каштру пришлось бросать в бой тех игроков, кого он решил поберечь после изнурительного матча в Лиге чемпионов против хорватского "Динамо". "Александрия" могла и победить, если бы арбитр решился на пенальти после грубой игры локтем от Хочолави. "Шахтер" впервые столкнулся с невозможностью одолеть насыщенную оборону. Дальше таких матчей станет больше. Лидерам дончан, Тайсону и Марлосу уже 31 год, а Тете, Соломону и Додо еще далеко до уровня "Шахтера" последних лет.

В "Динамо" вообще ничего не изменилось после ухода Александра Хацкевича.

Команда играет в футбол так, будто выполняет тяжелую и неблагодарную работу. Движения автоматические, импровизации нет. Видно, что игрокам ничего не дал приход Алексея Михайличенко — динамовцы слишком долго катают мяч на своей половине поля, боятся рисковать. Постепенно "угасают" молодые лидеры коллектива — Цыганков, Миколенко. Совершенно беспомощными и неумелыми предстали в воскресенье все три форварда — Сол, Родригеш и Беседин. Только после того, как львовяне сравняли счет, "Динамо" бросилось в атаку.

Эта беспомощность бросается в глаза на фоне успехов луганской "Зари". Каждый пас подопечные Виктора Скрипника стараются отдавать на обострение, игроки середины поля умело открываются между линиями, имеют несколько вариантов для продолжения атаки. Богдан Леднев имеет на своем счету восемь забитых мячей. Четыре гола на счету нападающего Назария Русина. Оба из "Динамо". Еще раньше подобная история случилась с Романом Яремчуком, который теперь забивает по два мяча немецкому "Вольфсбургу" в Лиге Европы.

Выглядит так, что стоит игроку покинуть расположение столичного клуба, как он сразу раскрывает свои таланты. И наоборот: забивающий форвард превращается в неудачника, едва оденет футболку "Динамо".

13 матчей подряд побеждал "Шахтер" в чемпионате Украины. Победная серия оборвалась в домашней игре с "Александрией" 27 октября — 0:0.

Футбол. Чемпионат Украины 2019/20. Премьер-лига

Результаты матчей двенадцатого тура

"Шахтер", Донецк — "Александрия", Кировоградщина — 0:0

"Динамо" Киев — "Карпаты" Львов — 1:1

"Львов" — "Десна", " Чернигов — 1:4

"Заря", Луганск — "Ворскла", Полтава — 4:0

"Олимпик", Донецк — "Днепр" — 3:2

"Мариуполь", Донетчина - "Колос", Ковалевка, Киевщина-2 — 0

Тринадцатый тур

2 ноября, суббота

14.00 "Ворскла" — "Десна" ТВ: "Футбол 2"

14.00 "Карпаты" — "Шахтер" ТВ: "2+2"

3 ноября, воскресенье

14.00 "Днепр" — "Заря" ТВ: Униан

14.00 "Александрия" — "Мариуполь" ТВ: "Футбол 1"

17.00 "Динамо" — "Львов" ТВ: "2+2"

19.30 "Колос" — "Олимпик" ТВ: "Футбол 1"

Кубок Украины. 1/8 финала

30 октября, среда

"Динамо" Киев — "Шахтер", Донецк

19.30. Киев. Национальный спортивный комплекс "Олимпийский", рассчитан на 70 050 зрителей. Прогноз погоды: +2°С

ТВ: "2+2"

Текстовая трансляция: gazeta.ua

Лига Европы 2019/20. Групповой турнир

Группа "В"

Третий тур

"Динамо", Киев, Украина — "Копенгаген", Дания — 1:1

"Мальме", Швеция — "Лугано", Швейцария — 2:1

Турнирная таблица:

1. "Копенгаген" — 5 очков. 2. "Динамо" — 5.

3. "Мальме" — 4.

4. "Лугано" — 1.

Четвертый тур

7 ноября, четверг

"Копенгаген" — "Динамо"

"Лугано" — "Мальме"

Группа "И"

"Сент-Этьен", Франция — "Александрия", Украина — 1:1

"Гент", Бельгия — "Вольфсбург", Германия — 2:2

Турнирная таблица:

1. "Вольфсбург" — 5 очков. 2. "Гент" — 5.

3. "Александрия" — 2. 4. "Сент-Этьен" — 2.

Четвертый тур

7 ноября, четверг

"Александрия" — "Сент-Этьен"

"Вольфсбург" — "Гент"