Матвиенко и Патрик не справились с давлением соперника

Донецкий "Шахтер" провел два матча в групповом турнире Лиги чемпионов. В обоих сыграл вничью - 2: 2. Сначала - дома против немецкого "Хоффенхайма". Во вторник - на выезде во французском Лионе. Ничья на чужом поле неудачная. Во-первых, "Лион" не имел поддержки болельщиков из-за дисквалификации стадиона. А главное - до 70-й минуты матча "Шахтер" выигрывал - 2: 0.

- Для себя я разделил противостояние на три отрезка, - говорит бывший нападающий "Шахтера" Виктор Грачев, 62 года. - Замечательный первый тайм и начало второго. Далее - 10-минутный провал. И заключительные 25 минут. В первой половине игры "Шахтером" любовался. Команда прессинговала, быстро переходила из атаки в оборону и наоборот, перекрывала все зоны. Гости играли, как учитель с учеником. Когда забили второй мяч, расслабились. Подумали, что дело сделано. Будто матч проходил не в Лиге чемпионов, а в чемпионате Украины.

Все хвалят за игру защитника Николая Матвиенко. Он - левша - вышел на позицию правого защитника. Действительно хорошо действовал?

- Не люблю, когда говорят об изменении позиции для Матвиенко. Изменение позиции - это когда центрфорвард становится играть опорного полузащитника. Или наоборот. Николай сменил один фланг на другой. Первый час игры действительно выглядел сильно. Но впоследствии перестал выдерживать давление с левого фланга атаки соперника. Два гола пришли оттуда. К тому же правый атакующий полузащитник Марлос средне играл на оборону. Провалился в центре Алан Патрик. Отсюда и голы. Когда Фонсека среагировал заменами, то ситуация исправилась. Виктор Коваленко закрыл "дыру" в центре, чего не смог Патрик.

Лучшим игроком "Шахтера" я считаю не Матвиенко, а Мораеса. Отлично сыграл Тайсон. Неплохо Ракицкий и Исмаили.

"Шахтер" потерял два очка или получил одно?

- Безусловно, первое. "Лион" выглядел растерянно в первые 60 минут. Но если вспомнить матч с "Хоффенхаймом", где мы дважды отыгрывались, то результат - неплохой. Радует лишь, что "Шахтер" набрал прекрасную форму.

В другом матче группы чемпион Англии "Манчестер Сити" одолел на выезде немецкий "Хоффенхайм" - 2: 1.

Футбол. Лига чемпионов 2018/19. Групповой турнир. Второй тур

Группа "F"

"Лион", Франция - "Шахтер", Донецк, Украина - 2: 2 (0: 1)

2 октября. Лион. Стадион "Люмьер". Без зрителей. + 12 ° С.

Судья Андрис Трейманис, Латвия

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Марсело, Денаер, Мэнди - Тузара, Ауар, Ндомбеле (Диоп, 87) - Фекир-к, Дембеле (Корне, 61), Траоре (Депай, 63). Тренер: Бруно Женезио

"Шахтер": Пятов - Матвиенко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик (Коваленко, 75) - Марлос (Фернандо, 90 + 1), Майкон, Тайсон-к - Мораес (Кайоде, 83). Тренер: Паулу Фонсека, Португалия

Голы: Мораес, 44, 55, Дембеле, 70, Дюбуа, 72

Предупреждение: Фекир, 46

"Хоффенхайм", Зинсхайм, Германия - "Манчестер Сити", Англия - 1: 2