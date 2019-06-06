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пятница, 07 июня 2019 00:35

"Ливерпуль" стал командой здравого смысла

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Финальный матч Лиги чемпионов - всегда много нервов. Но я не припомню, чтобы было столько брака у "Ливерпуля". Процент точных передач - 68%. Привычный показатель процентов на 15 больше. У "Тоттенхэма" ситуация не лучше. Перевод мяча на фланг становился проблемой, хотя они такие действия в привычных матчах выполняют непринужденно.

УЕФА заинтересовано максимально, чтобы команды подходили к финальным матчам в самых лучших составах. Поэтому возникала пауза между окончанием чемпионата Англии и собственно финалом. Это время и возможность восстановиться травмированным игрокам. Но игровая форма футболистов за две недели также утрачивается.

Гол на первых минутах в ворота "Тоттенхэма" стал решающим. Он заставил команды выстраивать стратегию матча, исходя из минимального преимущества команды Клоппа фактически с начала игры. "Шпоры" могли рассчитывать только на удачу. Думаю, что Почеттино ошибся, выставив в старте форварда Кейна. По моему мнению, целесообразнее был бы выход Лукаса Моури, который стал героем полуфинальной игры против "Аякса". Но если у тебя выздоровел лидер атаки, лучший бомбардир Кубка мира, его просто нельзя не поставить в состав. Решение здесь для Почеттино было крайне тяжелым. Похоже, он ошибся.

Особенность "Ливерпуля" в том, что в команде нельзя выделить одного игрока. Клопп построил игру исключительно на общих действиях. В полуфинале проявились Ориги и Вейналдум. В решающем матче надежно сыграли центральные защитники и опорник Хендерсон.

Клопп собрал эту команду под свое видение игры. Новички находят свое место. Фабиньо в начале сезона играл совсем неубедительно, а сейчас действует почти идеально. Возможно, единственный аспект, за который немецкого тренера можно упрекнуть - фактор риска. Иногда Клопп не чувствует момента, когда стоит рисковать. Наверное, поэтому не удалось выиграть АПЛ в этом сезоне.

В следующем сезоне "Ливерпулю" захочется наконец выиграть чемпионат Англии. Но не стоит делить турниры на главные и второстепенные. Конечно, "Ливерпуль" будет играть на максимуме везде. Хотя прежде всего крупные команды интересуют трофеи, где большая материальная выгода - чемпионат и Лига чемпионов.

"Ливерпуль" только начинает успешный путь. В будущем команда может достигать большего. Сегодня "Ливерпуль" - команда здравого смысла. Нельзя сказать, что они играют только на атаку. Клопп учится на собственных ошибках. В случае чего могут сыграть рациональнее, пытаться "засушить" игру.

Автор: Всеволод КЕВЛИЧ, футбольный и теннисный эксперт
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