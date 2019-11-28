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пятница, 29 ноября 2019 00:20

Лидером женской сборной станет белоруска

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30 ноября в шведском Эстерсунде стартует биатлонный сезон. Женская и мужская сборные Украины готовятся к соревнованиям.

В первой никак не начнется смена поколений. Все олимпийские чемпионки-2014 продолжают выступления. Сестры 33-летние Семеренко, Елена Пидгрушная, 32 года, и 29-летняя Юлия Джима полны желания дотянуть до Олимпиады-2022 в Пекине. Новым лидером может стать 24-летняя Анастасия Меркушина.

Однако главные надежды тренеры возлагают не на них, а на уроженку Беларуси 23-летнюю Дарию Блашко. Два года назад она поссорилась с тамошней федерацией и решила выступать за Украину. Эти годы Дария пропустила, потому что отбывала переходный срок, установленный Международной федерацией биатлона. Председатель Украинской федерации Владимир Брынзак предлагал белорусам разумную компенсацию. Однако те требовали сумму, сопоставимую с переходом футболиста. Мол, мы вложили в ее развитие большие деньги.

За это время Блашко выиграла 12 украинских соревнований, и серьезной конкуренции не было. Вполне может побороться за место в двадцатке лучших в общем зачете Кубка мира.

Дария - замечательный стрелок, но как бегун хуже. Тренеры надеются, что она будет на пике формы как раз к Олимпиаде-2022. Нынешний сезон рассматривают как один из этапов подготовки.

В общем, в женском биатлоне порядка нет. Главного тренера - тоже. Спортсменки готовятся под руководством четырех тренерских коллективов. В таких условиях руководство федерации объявило, что основной состав отберут по итогам первых стартов. Так, как это делают в сборной России. Это привело к недовольству многих спортсменок. Самой категоричной была Анастасия Меркушина.

- Не понимаю, для чего форсировать форму в ноябре, если чемпионат мира состоится только в феврале? - удивлялась. - Зачем нам российская система?

Скорее всего, основной состав в Эстерсунде будет выглядеть так - сестры Семеренко, Джима, Блашко, Меркушина и запасная - Пидгрушная. Возможно, во время сезона к ним присоединится Ирина Варвинец.

Иная ситуация у мужчин. Словацкий тренер Юрай Санитра имеет возможность спокойно работать. Сказал, что пик формы планирует в феврале - чемпионат мира в Антхольц-Антерсельве. Санитра вывел из состава 31-летнего Сергея Семенова. Тот будет иметь возможность вернуться в основу, если проявит себя на первых двух этапах в Кубке Международной федерации биатлона.

Пока основа мужской команды выглядит так - позиции Артема Примы, 32 года, и 28-летнего Дмитрия Пидручного, несомненны. Их дополнят 27-летний Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, 25 лет, 22-летний Антон Дудченко и Тарас Лесюк, 23 года.

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