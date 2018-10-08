Хацкевич в Чехии сделал одну замену

Киевское "Динамо" не может выиграть в групповом турнире Лиги Европы по футболу. Подопечные тренера 44-летнего Александра Хацкевича дважды подряд сыграли вничью. Сначала - дома против "Астаны" из Казахстана. Потом - на выезде у чешского "Яблонца". Счет одинаковый - 2: 2.

Рассчитывать на зрелищную игру в Чехии не приходилось. Над обеими командами тяготел результат. "Динамо" еще и играло без травмированного лидера Бенжамина Вербича.

"Динамо" создавало свои моменты благодаря прессингу. Центральные защитники соперника и опорник 37-летний Томаш Хюбшман теряли мяч в простых ситуациях. Благодаря этому гости забили дважды. Был заметен более высокий класс динамовцев. Иногда игроки "Яблонца" не знали, что им делать на поле.

Однако киевляне не смогли ни сыграть рационально и надежно, ни остро в атаке. Ошиблись при розыгрыше соперником углового и пропустили впервые. "Яблонец" почувствовал уверенность и старался больше атаковать. Незатейливо - просто забрасывали мяч на половину поля соперника.

Второй тайм показал все проблемы в игре "Динамо". Николай Морозюк не выдерживает весь матч физически. Центральные полузащитники - Денис Гармаш, Виталий Буяльский и Сергей Сидорчук - не могут наладить контроль мяча. Хацкевич использовал только одну замену. Технические полузащитники - Микаэль Дуэлунд и Николай Шапаренко на поле не вышли. Дотянуть до финального свистка с победным счетом не удалось. Решающей стала индивидуальная ошибка левого защитника Иосифа Пиварича.

После этого "Динамо" продолжило победную серию в чемпионате Украины. Выиграло четвертый матч подряд и не пропустило в них ни одного мяча. На этот раз у донецкого "Олимпика". Единственный мяч забил из штрафного Николай Морозюк. Качество игры динамовцев опять было посредственное, но в целом положение команды улучшилось. Все потому, что "Шахтер" сыграл вничью в домашнем поединке против луганской "Зари" - 1:1. Поэтому после первого круга "Динамо" отстает от главного соперника только на два очка.

Футбол. Чемпионат Украины 2018/19. Премьер-лига. Результаты матчей одиннадцатого тура

"Шахтер", Донецк - "Заря" Луганск - 1:1

"Динамо" Киев - "Олимпик", Донецк - 1:0

"Мариуполь", Донецкая область - "Карпаты", Львов - 1:1

"Александрия", Кировоградщина - "Черноморец", Одесса - 3:2

"Львов" - "Десна", Чернигов - 1:3

"Ворскла" Полтава - "Арсенал" Киев - 1:3

Двенадцатый тур

19 октября, пятница

19.00 "Шахтер" - "Десна"

20 октября, суббота

14.00 "Мариуполь" - "Десна"

17.00 "Ворскла" - "Динамо"

21 октября, воскресенье

14.00 "Львов" - "Арсенал"

17.00 "Олимпик" - "Черноморец"

19.30 "Александрия" - "Карпаты"

Лига Европы 2018/19. Групповой турнир. Второй тур.

Группа "Е"

"Ворскла", Полтава, Украина - "Спортинг", Португалия - 1: 2

"Карабах", Азербайджан - "Арсенал", Лондон, Англия - 0: 3

Турнирная таблица после двух туров: 1. "Арсенал" - 6 очков. 2. "Спортинг" - 6. 3. "Ворскла" - 0 4. "Карабах" - 0

Третий тур. 25 октября, четверг

"Карабах" - "Ворскла"

"Спортинг" - "Арсенал"

Группа "К"

"Яблонец", Яблонец-над-Нисоу, Чехия - "Динамо", Киев, Украина - 2: 2

"Астана", Казахстан - "Ренн", Франция - 2: 0

Турнирная таблица после двух туров: 1. "Астана" - 4. 2. "Ренн" - 3. 3. "Динамо" - 2 4. "Яблонец" - 1.

Третий тур. 25 октября, четверг

"Ренн" - "Динамо"

"Яблонец" - "Астана"