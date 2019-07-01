Федерер стал играть в рациональный теннис

Уимблдон - всегда непредсказуемый теннисный турнир. Есть много игроков, которые могут выстрелить на этом соревновании. Стоит вспомнить неожиданный финал 1996 года между голландцем Рихардом Крайчеком и американцем Маливаем Вашингтоном. Травяное покрытие - особое, с ним не все игроки дружат, не всегда к траве удается приспособиться, чтобы показать свою лучшую игру.

Все ждут от Роджера Федерера девятого титула на Уимблдоне. Но возникает вопрос возраста - 8 августа ему исполнится 38 лет. Для швейцарца будет важно правильно распределить силы на протяжении всего турнира. Последнее время Роджер как раз демонстрирует стремление к рациональному теннису и подходу к игре. Но у него не всегда это получается.

Серб Новак Джокович имеет шансы не меньше, чем у Роджера Федерера. В хорошей форме к турниру подходит испанец Рафаэль Надаль. Именно эти три теннисиста выглядят фаворитами Уимблдона-2019.

Что касается женщин - я даже не берусь судить, кто может стать лидером турнира в Англии. Каждая из топ-20 может его выиграть.

Сейчас середина теннисного сезона. Может показаться, что игроки подходят к турниру уже в оптимальных своих кондициях. Это не совсем так, потому что лучшая форма у игроков в январе - на открытом чемпионате Австралии, когда только начинается сезон. Тогда еще нет никакой усталости и болячки не донимают.

Возьмем для примера нашу Элину Свитолину, которую откровенно мучает колено. Из-за этой травмы украинка не может нормально играть уже не первый турнир. Надежд, что она сможет показать лучший теннис на Уимблдоне, немного.