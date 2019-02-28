"Динамо" забило "ЗаРе" пять мячей

Киевское "Динамо" дома обыгралО луганскую "Зарю" В ПЕРВОМ для себя матче ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ 2019 ГОДА - 5:0. ПОЛЧАСА длилась ровная ИГРА, А НА 34-й минуте Хозяева открыли счет после паса ВИКТОРА ЦЫГАНКОВА НА НИКОЛАЯ ШАПАРЕНКО.

После этого игра "Зари", особенно на флангах, развалилась. Левый нападающий Беньямин Вербич дважды этим воспользовался. Последний гол провел основной нападающий Фран Соль.

Учитывая неплохую форму "Динамо", шансы украинского клуба против "Челси" растут. Правда, первый матч из-за дисквалификации пропустит Вербич. Он не сыграет в Лондоне 7 марта. Повторная игра состоится в Киеве 14 марта.

Перед поединком в столице Англии "Динамо" сыграет в Чернигове. Матч против местной "Десны" состоится 2 марта.

В чемпионате Украины динамовцы идут вторыми, отставая от "Шахтера" на семь очков.