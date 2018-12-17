"Динамо" не будет бороться за чемпионство

"Александрии" помогла неучастие в еврокубках

Завершилась первая часть чемпионата Украины 2018/19 по футболу в премьер-лиге. Бывший игрок "Шахтера" 62-летний Виктор Грачев оценивает текущее выступление команд в чемпионате.

"Шахтер" находится в стадии перестройки. Былой мощи в команде нет. "Горняки" действуют неуверенно при обороне своих ворот. Теряют много мячей. Но даже при таких условиях остаются лучшей командой как по игре, так и по подбору исполнителей. Ожидаю, что весной отрыв от преследователей увеличится, возмужают молодые бразильцы и "Шахтер" оформит чемпионство досрочно.

"Динамо" шатало из одной стороны в другую. Иногда казалось, что тренера Александра Хацкевича уволят. Однако команда в такие моменты улучшала результаты. Правда, ненадолго. Сейчас "Динамо" - самая перспективная команда Украины. Но прогрессирует ли молодежь? За минувшую часть чемпионата я не увидел движения вперед. Те, кто приходят из дубля, громко заявляют о себе, играют на высоком уровне несколько матчей - а потом "скисают" и спускаются к общей серости. Киевляне не будут бороться за чемпионство в этом году.

"Александрия" не играла в еврокубках. Команда не разрывается на два фронта, спокойно сосредоточилась на чемпионате. При таких условиях выдала роскошный старт - четыре победы. Лидером коллектива стал бывший "динамовец", левый полузащитник Андрей Цуриков. Раскрылся новичок, центральный полузащитник Дмитрий Шастал. Лучшим матчем "Александрии" была домашняя победа над "Динамо" в очной встрече. Не думаю, что весной киевляне пойдут в отрыв. Будет много матчей сборных, а это дополнительный шанс для таких команд, как "Александрия".

Обычно после летних перемен "Заря" плохо стартует. Игра стабилизируется где-то ближе к октябрю-ноябрю. В этом году график сбился. Неплохой старт, потом провал и замечательный финиш с четырьмя победами в пяти матчах. Если бы сохранили состав, весной имели бы шанс побороться за третье место. Однако сейчас уже идут разговоры о продаже одних игроков и возвращении из аренды других.

В середине осени "Ворскла" имела прекрасную серию из четырех побед подряд. Именно тогда поймал свою игру нападающий Владислав Кулач - забивал чуть ли не в каждой игре, получил приглашение в сборную. Однако затем неудачная игра против "Арсенала" - минимальный проигрыш киевлянам - и темп застопорился. Полтавская команда дала "Заре" себя обойти. Откровенно говоря, думал, что будет хуже, учитывая тот факт, что "Ворскла" шесть матчей сыграла в Лиге Европы.

Как для дебютанта, "Десна" сыграла очень удачно. Шестое место, почти равные показатели побед и поражений. Боролись в каждом из матчей, кроме провала 0:4 в Киеве. И это при том, что в то время "Динамо" не могло забить больше одного мяча за игру. Лучший матч - выездная победа над конкурентом "Мариуполем", 4:1.

"Мариуполь" пострадал из-за провального начала сезона. В стартовых шести матчах имели одну победу над "Арсеналом". Переломными стали две победы подряд над "Олимпиком" и "Александрией". После этого команда ожила и больше "своих" очков не теряла. Весной имеет лучшие шансы попасть в шестерку сильнейших, имея легкий календарь.

"Львов" - типичный середняк с одинаковым количеством побед и поражений. Очки команда потеряла лишь дважды, когда дома проиграла "Десне" и "Ворскле". В то же время была победа над "Динамо" и ничья с "Шахтером". Смена тренера по ходу сезона не слишком ударила по команде. Весной будет иметь шансы на попадание в шестерку.

"Олимпик" тоже пережил смену тренера. Команда отстала, потому что последние четыре игры сыграла вничью. Однако это были тяжелые поединки - против "Шахтера", "Зари", "Десны" и "Львова". В общем приход нового тренерского штаба - Вячеслава Шевчука и Руслана Ротаня - подействовал положительно. Однако надежд на попадание в первую шестерку почти нет.

"Карпаты" меняют тренера чуть ли не ежемесячно. Команда - не в зоне прямого вылета, так как у двух соперников, которые идут ниже, дела совсем плохи. Позитив - игра флангового нападающего Марьяна Шведа. Руководству надо остановиться и прекратить эксперименты над командой.

"Черноморец". Ситуация настолько плоха, что надежд на перемены нет.

"Арсенал" - здесь еще хуже, чем у "Черноморца".

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала

"Олимпиакос" Пирей, Греция - "Динамо", Киев, Украина

"Шахтер", Донецк, Украина - "Айнтрахт", Франкфурт, Германия

Первые матчи состоятся 14 февраля, четверг

Повторные - 21 февраля, четверг

Хозяева стартовых матчей указанные первыми