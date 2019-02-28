"Челси" не оставит киевлянам шансов

Трудно говорить о шансах "ДИНАМО" в противостоянии с "Челси", если общий уровень команд сильно отличается.

"Челси" будет максимально мотивирован на Лигу Европы. У команды проблемы в чемпионате. "Аристократам" трудно бороться за четвертое место, дающее право играть в Лиге чемпионов. Поэтому Лига Европы - шанс для "Челси" пробиться туда в следующем сезоне.

Многие говорят о проблемах "Челси". Но слабая команда не может играть вничью с "Манчестер Сити" (24 февраля соперник "Динамо" проиграл чемпиону Англии в серии пенальти в финальном матче Кубка лиги. - ГПУ). Уровень игроков никуда не исчез. Шансы "Динамо" заключаются в злоупотреблении игроками "Челси" индивидуальным мастерством. Надо не давать сопернику никакого пространства и возможности поднять голову благодаря плотному контролю. Для этого нужна хорошая физическая форма и полная концентрация на протяжении всей игры. Коллективный футбол, командная скорость "Челси" не оставляет киевлянам шансов.

Два матча против "Челси" - огромный опыт для молодых игроков "Динамо". Соперников такого уровня у киевлян уже давно не было. Будет возможность увидеть игроков не по телевизору, а окунуться в атмосферу больших матчей. Для молодых игроков это возможность увидеть эталон для себя, куда нужно двигаться и над какими компонентами работать.