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вторник, 13 августа 2019 00:15

Переселенка рассказала, как пошла работать в ИТ в декрете
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В Мариуполе в семье Бондаренко появилось двое детей
Фото: 061.ua
Бесплатные курсы ИТ для мам с 20 девушек закончили 8
Анна работает удаленно и может больше уделять времени семье

Убежать от войны, родить двоих детей и кардинально сменить профессию - всего за 5 лет жизнь Анны Бондаренко полностью изменилась. Сейчас девушка развивается в сфере IT, уделяет время детям и ни за что не хочет возвращаться к банковскому делу. Веб-разработка стала не просто любимым делом, но и способом проводить больше времени с семьей - где бы она ни жила, пишут на ресурсе 061.ua.

Анна с мужем родом из Харцызска - до войны жили в Донецке, но в 2014 году уехали по личным убеждениям и в целях безопасности. Девушка работала в банке - к тому времени у нее уже было более 10 лет банковского стажа, а ее муж - в частной фирме. Работодатели пошли навстречу и дали паре возможность без потери работы переехать. С 2015 года и по сей день Анна с мужем живет в Мариуполе.

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Уже в Мариуполе в семье Бондаренко появилось двое детей: старшему три с половиной года, а младшему - почти два. Сейчас Анна в затяжном декрете.

"Я для себя приняла решение, что банковскую сферу я не смогу совмещать с воспитанием двоих маленьких детей. Поэтому пока у меня была возможность быть в декрете, я искала какую-то реализацию для себя. И мне попались, так сказать "по запросу из космоса", курсы, которые назывались "IT-Mom" и проходили в Мариуполе в прошлом году. Предполагалось, что мама, которая находится в декрете, имеет возможность бесплатно пройти курсы по веб-разработке. Я успешно закончила эти курсы. Нас было в группе около 20 человек, но до финиша дошло восемь", - рассказала Анна.

Автор: 061.ua
  Бесплатные курсы ИТ для мам с 20 девушек закончили 8
Бесплатные курсы ИТ для мам с 20 девушек закончили 8

До этого девушка не интересовалась веб-разработкой. Но когда выбирала направление, в котором собиралась развиваться, Анна учитывала опыт смены места жительства - она понимала всю нестабильность ситуации и искала что-то такое, чем можно было бы заниматься удаленно.

"В первые дни на курсах ... хотелось бросить. Было непонятно. Причем было настолько непонятно, что я не верила в свои силы. Единственное, что мотивировало - это поддержка близких, в частности, супруга, и какой-то дух соперничества. Я читала очень много статей, историй девушек и женщин, которые входили в сферу IT, искала источники вдохновения. Потому что на самом деле морально очень тяжело, когда ты специалист в одной сфере, а тут ты начинаешь "с нуля", ничего не понимаешь. И плюс мне помогла непосредственно моя преподавательница, которая привела в сферу и вела курсы - она своим личным примером заставила меня все-таки довести начатое до конца.

Больше всего мне нравилось видеть результат. Когда ты бьешься, бьешься, и тут тебя ночью осеняет - и на следующий день у тебя все получается, все раскладывается по полочкам. Такие моменты радуют и вдохновляют на дальнейшее развитие"", - поделилась девушка.

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После курсов Анна не постеснялась и попросилась на стажировку в мариупольскую IT-компанию:

"Призналась честно, что я готова пока бесплатно работать - чтобы взамен получить какой-то дополнительный опыт. Потому что на самом деле эти курсы выглядели таким образом: нам раз в неделю где-то полтора часа уделяли внимание и раскрывали определенные темы, но большую часть информации нужно было изучать самостоятельно. Потому что курсы бесплатные, и ресурсы были ограничены. Предполагалось, что мы сознательные, мотивированные, а потому будем сами разбираться в этом. Не могу сказать, что это было легко. Было очень тяжело переступить, если до этого ты занимался чем-то другим раньше, а тут надо собрать в кучу мозги и войти в новую сферу", - объяснила Анна.

IT-компания очень помогла девушке. Сначала Анна сделала одно тестовое задание, потом еще одно пробное - вместе с сотрудниками компании. А уже третье задание стало коммерческим проектом.

Автор: 061.ua
  Анна работает удаленно и может больше уделять времени семье
Анна работает удаленно и может больше уделять времени семье

"Главное - не бросить дело и найти человека, который тебя будет поддерживать. Это мне говорили и мужчины-айтишники: очень тяжело первые полгода - год. Трудно войти в эту отрасль. Сейчас мне, конечно, еще сложно, но уже не так, как было полгода назад".

В сфере IT Анна увидела другую модель сотрудничества. Когда девушка работала в банковской сфере, ей приходилось вечно гнаться за показателями, работа выжимала все соки - потому что так устроена частная практика: как можно меньше платить и как можно больше требовать. В то же время в сфере веб-разработки руководство более прогрессивно, умеет мотивировать и вдохновлять.

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Кроме работы, девушка ведет очень активную социальную жизнь - она волонтерка "Общества Красного креста" и участвует в социальных проектах. Это все оказалось возможным благодаря удаленной работе и правильному планированию. Пока Анна зарабатывает не так много, как хотелось бы, но у нее хорошие стартовые позиции:

"Я занимаюсь версткой Landing Page - такая работа стоит где-то в районе $100 - 150. Понятно, что начинающая мамочка, может, его не сделает сразу, ей нужна будет поддержка. Но где-то на $1000 - 1500 уже можно рассчитывать за проект. У меня уже есть какой-то опыт, поэтому могу сказать, что сразу уходить на фриланс очень тяжело. Нужно постоянно учиться, развиваться, нужно, чтобы кто-то тебе помогал. Лучше, если ты первый опыт все-таки нарабатываешь в какой-то компании, где у тебя будет возможность получать сопровождение и помощь. Причем сейчас же не обязательно в IT-компании сидеть на рабочем месте - все эти вопросы обсуждаются. У меня есть возможность выполнять работу дома, хотя в принципе мне предложили организовать рабочее место, когда появится такая возможность.

Автор: 061.ua
  В Мариуполе в семье Бондаренко появилось двое детей
В Мариуполе в семье Бондаренко появилось двое детей

Я освоила верстку и сейчас изучаю PНP - немножечко уже углубляюсь, изучаю язык программирования, чтобы можно было не только Landing Page создавать, а уже заниматься чем-то более сложным. А потом можно будет уже взяться и за Java-script, расширять свои возможности".

Благодаря работе в IT Анна постоянно развивается, общается с прогрессивными людьми - это очень важно для мамы в декрете, потому что зачастую после родов женщины общаются, в основном, только с другими мамами, детьми и врачами. Кроме того, отдать ребенка в сад - не значит освободить себе время с 8 до 16: иногда дети болеют, и иногда нужно забрать пораньше, иногда садик не работает.

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Все это решаемо, нужно только отважиться на перемены и не сдаться, считает Анна:

"Тем мамам, которые сейчас присматриваются к IT, я бы посоветовала не бояться, - уверенно сказала Анна. - Не бояться и не сомневаться в своих силах. Не боги горшки лепят. На самом деле не нужно иметь какого-то сумасшедшего математического образования или философских знаний для того, чтобы освоить эту сферу. Да, возможно где-то в разработке приложений, к примеру, действительно нужны дополнительные навыки. У меня, например, верстка очень быстро пошла. А когда я начала изучать уже язык программирования, стало сложнее - здесь уже математический склад ума мне бы помог. Но опять же: гуманитарный склад ума не крест на деятельности - просто мне сложнее. И нужно не опускать руки. Если кто-то смог, то почему ты не сможешь? Нужно хоть несколько месяцев работать после каждой неудачи, и в какой-то момент пазл сойдется - и станет намного легче".

Даже через 5 лет семьи переселенцев имеют психологические травмы из-за войны на востоке Украины. Также все воины АТО сталкиваются с различными психологическими расстройствами после возвращения к мирной жизни.

061.ua
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