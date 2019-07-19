Семья переселенцев открыли необычный бизнес на грибах

Семья переселенцев из Луганска выращивает в Бахмуте экологические грибы. Сергей и Татьяна Сторож начали собственное дело, когда пришлось заново устраивать свою жизнь после переезда с родного города.
Сейчас продают вешенки по специальным заказам.
В семье переселенцев – трое детей. Жена Сергея к переезду в Бахмут работала в грибном цехе, поэтому опыт выращивания грибов у нее был.
"Вешенки – неприхотливы. Главное-правильная влажность и температура", - говорит Татьяна, пишет ресурс ШоТам.
Семейная пара начинала с того, что оборудовали систему вентиляции и увлажнения в сарае возле дома. В центре занятости Сергей выиграл грант на покупку оборудования для собственного бизнеса.
Сергей и Татьяна планирует купить собственный дом и построить в нем погреб.
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Активисты начали собирать деньги на ипотечную программу для переселенцев. Чтобы запустить проект кредитования под 5%, надо собрать 1 млн грн.
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