Семья переселенцев открыли необычный бизнес на грибах

Семья Сторожей переехала из Луганска в Бахмуту и начала собственное дело по выращиванию вешенок. Фото: скриншот из видео.

Семья переселенцев из Луганска выращивает в Бахмуте экологические грибы. Сергей и Татьяна Сторож начали собственное дело, когда пришлось заново устраивать свою жизнь после переезда с родного города.

Сейчас продают вешенки по специальным заказам.

В семье переселенцев – трое детей. Жена Сергея к переезду в Бахмут работала в грибном цехе, поэтому опыт выращивания грибов у нее был.

"Вешенки – неприхотливы. Главное-правильная влажность и температура", - говорит Татьяна, пишет ресурс ШоТам.

Семейная пара начинала с того, что оборудовали систему вентиляции и увлажнения в сарае возле дома. В центре занятости Сергей выиграл грант на покупку оборудования для собственного бизнеса.

Сергей и Татьяна планирует купить собственный дом и построить в нем погреб.

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Активисты начали собирать деньги на ипотечную программу для переселенцев. Чтобы запустить проект кредитования под 5%, надо собрать 1 млн грн.