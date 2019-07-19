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суббота, 20 июля 2019 00:20

Семья переселенцев открыли необычный бизнес на грибах

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  Семья Сторожей переехала из Луганска в Бахмуту и начала собственное дело по выращиванию вешенок. Фото: скриншот из видео.
Семья Сторожей переехала из Луганска в Бахмуту и начала собственное дело по выращиванию вешенок. Фото: скриншот из видео.

Семья переселенцев из Луганска выращивает в Бахмуте экологические грибы. Сергей и Татьяна Сторож начали собственное дело, когда пришлось заново устраивать свою жизнь после переезда с родного города.

Сейчас продают вешенки по специальным заказам.

В семье переселенцев – трое детей. Жена Сергея к переезду в Бахмут работала в грибном цехе, поэтому опыт выращивания грибов у нее был.

"Вешенки – неприхотливы. Главное-правильная влажность и температура", - говорит Татьяна, пишет ресурс ШоТам.

Семейная пара начинала с того, что оборудовали систему вентиляции и увлажнения в сарае возле дома. В центре занятости Сергей выиграл грант на покупку оборудования для собственного бизнеса.

Сергей и Татьяна планирует купить собственный дом и построить в нем погреб.

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Активисты начали собирать деньги на ипотечную программу для переселенцев. Чтобы запустить проект кредитования под 5%, надо собрать 1 млн грн.

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Голосование Прийнятные ли условия кредитования для переселенцев у 20 % годовых?
  • Так, по новым условиям можно взять кредит
  • Да, но придется во всем себе отказать
  • С такими условиями есть риск влезть в долги
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