Украинцы получат компенсацию за разрушенное жилье

На компенсацию заложили 40 млн грн. Фото: sud.ua

На компенсацию разрушенного жилья на Донбассе в бюджет Украины заложили 40 млн грн.

Об этом сказал заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Руслан Калинин, сообщает Радио Свобода.

Сейчас ведомство разрабатывает порядок выделения этих средств.

"Понимаем, что суммы недостаточно, однако сейчас наше министерство разрабатывает порядок выделения этих денег. И люди, чье жилье разрушили, смогут обращаться в министерство и получать такую ​​помощь", - отметил замминистра.

И добавил, что в 2019 году государство впервые профинансировал на 500 млн грн программу для переселенцев "Доступное жилье" и программу для приобретения жилья в кредит под 3% годовых.

По данным Министерства социальной политики, по состоянию на 8 января, в Украине зарегистрировали 1 433 000 внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма.