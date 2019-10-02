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среда, 02 октября 2019 14:30

Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
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Ежедневно линию разграничения в Донбассе пересекает более 30 000 человек
Фото: Из открытых источников
Объявления о нововведениях расклеены по всем КПП
Детям надо будет оформлять загранпаспорт, чтобы выехать или выехать на неподконтрольную территорию
По паспорту с истекшим сроком действия можно будет выехать на подконтрольную Украине территорию
Школьники смогут выезжать на обучение без родителей, живущих на оккупированной территории

С 29 октября детям до 14 лет можно будет только по заграничному паспорту заехать и выехать на временно неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей. В конце месяца вступает в действие постановление Кабинета министров №815, вводящий новые правила пересечения границы людей и товаров. О новациях Gazeta.ua рассказал Остап Хункевич, юрист общественной организации "Донбасс-SOS".

"Пересечь линию разграничения с детьми станет труднее. Теперь им надо делать загранпаспорт, - отмечает Хункевич. - Также раньше достаточно было показать паспорт сопровождающего, если у ребенка не было украинского свидетельства о рождении. Теперь надо будет предъявить еще и "документы, подтверждающие факт рождения ребенка". При этом нет требований к этим документам, а также не прописано, что делать, если таких документов нет вообще. То есть теоретически это может быть и справка из роддома с оккупированной территории".

Автор: Из открытых источников
  Детям надо будет оформлять загранпаспорт, чтобы выехать или выехать на неподконтрольную территорию
Детям надо будет оформлять загранпаспорт, чтобы выехать или выехать на неподконтрольную территорию

Также дети, которые выехали из оккупированной территории в сопровождении конкретного лица, могут заехать обратно только в сопровождении этого же человека. При этом ранее такого требования не было.

Однако юрист рассказывает и о положительных изменениях. В частности, дети 14-16 лет самостоятельно могут пересекать линию разграничения, если они учатся на подконтрольной Украине территории, а родители живут по ту сторону границы.

Автор: Из открытых источников
  По паспорту с истекшим сроком действия можно будет выехать на подконтрольную Украине территорию
По паспорту с истекшим сроком действия можно будет выехать на подконтрольную Украине территорию

"Будет возможность пересекать линию разграничения по справке Государственной миграционной службы тем, кто подал документы на оформление паспорта. В том числе и теми, кто переклеивает фото после 25 и 45 лет. Также четко закреплена возможность заехать на подконтрольную территорию тем, кто просрочил срок вклеивания фото, - отмечает юрист. - В постановлении прописали порядок действий в отношении лиц, прибывших на контрольно-пропускные пункты без документов".

По данным Государственной пограничной службы, только за 1 октября из контрольно-пропускных пунктов на востоке Украины прошли 34 тыс. человек и проехали 4,4 тыс. транспортных средств. Новые правила пересечения линии разграничения начнут действовать с 29 октября. Нововведения указаны в постановлении Кабинета министров №815 "Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров на таких территориях".

Автор: Анна Деревянко
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02
октября

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