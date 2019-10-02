Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе

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С 29 октября детям до 14 лет можно будет только по заграничному паспорту заехать и выехать на временно неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей. В конце месяца вступает в действие постановление Кабинета министров №815, вводящий новые правила пересечения границы людей и товаров. О новациях Gazeta.ua рассказал Остап Хункевич, юрист общественной организации "Донбасс-SOS".

"Пересечь линию разграничения с детьми станет труднее. Теперь им надо делать загранпаспорт, - отмечает Хункевич. - Также раньше достаточно было показать паспорт сопровождающего, если у ребенка не было украинского свидетельства о рождении. Теперь надо будет предъявить еще и "документы, подтверждающие факт рождения ребенка". При этом нет требований к этим документам, а также не прописано, что делать, если таких документов нет вообще. То есть теоретически это может быть и справка из роддома с оккупированной территории".

Автор: Из открытых источников Детям надо будет оформлять загранпаспорт, чтобы выехать или выехать на неподконтрольную территорию

Также дети, которые выехали из оккупированной территории в сопровождении конкретного лица, могут заехать обратно только в сопровождении этого же человека. При этом ранее такого требования не было.

Однако юрист рассказывает и о положительных изменениях. В частности, дети 14-16 лет самостоятельно могут пересекать линию разграничения, если они учатся на подконтрольной Украине территории, а родители живут по ту сторону границы.

Автор: Из открытых источников По паспорту с истекшим сроком действия можно будет выехать на подконтрольную Украине территорию

"Будет возможность пересекать линию разграничения по справке Государственной миграционной службы тем, кто подал документы на оформление паспорта. В том числе и теми, кто переклеивает фото после 25 и 45 лет. Также четко закреплена возможность заехать на подконтрольную территорию тем, кто просрочил срок вклеивания фото, - отмечает юрист. - В постановлении прописали порядок действий в отношении лиц, прибывших на контрольно-пропускные пункты без документов".

По данным Государственной пограничной службы, только за 1 октября из контрольно-пропускных пунктов на востоке Украины прошли 34 тыс. человек и проехали 4,4 тыс. транспортных средств. Новые правила пересечения линии разграничения начнут действовать с 29 октября. Нововведения указаны в постановлении Кабинета министров №815 "Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров на таких территориях".