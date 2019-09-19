Переселенец создает футболки для ультрас из Донбасса

Фото: dnews.dn.ua

До войны Максим Лысенко каждые выходные ездил из родного Покровска (до переименования – Красноармейск) на футбольные матчи в Донецк и в другие города страны, чтобы поддержать любимый "Шахтер". На стадионе "Донбасс Арена" он всегда был в 111 секторе. Там находился сектор ультрас – самая активная и идейная группа поддержки футбольной команды. Фотографии с тех времен у Максима, в основном, с закрытым лицом. Ведь те, кто посещал фанатский сектор, имел уникальную возможность оказаться в базе данных милиции, а это грозило отчислением из вуза или увольнением с работы.

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С началом боевых действий футбол отошел на второй план – Максим начал уделять время волонтерской помощи: вместе с единомышленниками, парнями из ультрас, собирал средства на покупку обмундирования бойцам из батальонов "Азов" и "Днепр-1", где служили их друзья. Параллельно покровчанин продолжал развивать Moles Shop – бренд по производству одежды для футбольных фанатов "Шахтера". А недавно Максим объявил о запуске социального спорт-бара, большая часть прибыли от которого пойдет на реализацию социальных проектов, которые будут ориентированы на развитие Донецкой области, пишут на ресурсе dnews.dn.ua.

Одежда для "кротов"

Осенью 2009 года, как раз после открытия "Донбасс Арены", Максим влился в тусовку футбольных болельщиков. Говорит, что никаких проверок не было – приветствовалось желание поддерживать команду.

Автор: dnews.dn.ua В Moles Shop продают футболки с принтами на донецкую тематику

"Покупаешь билет и приходишь в сектор. Первое время становился в последних рядах, потому как впереди всегда были "активисты". Из Покровска вместе со мной ездили где-то 20 человек. Все зависело от матча и интереса к нему. Побывал во всех крупных городах, кроме Львова. Думаю, что в скором времени исправлю и наконец-то побываю там. Сейчас редко удается выбраться на игры, в этом году побывал только на 5-ти играх в Харькове и Киеве, также на финале в Запорожье. На финале нас было очень мало, от силы 50 человек. Это очень мало. А вот в Киев на игру с "Динамо" нас съезжается по более – 200-300 человек. Если бы "Шахтер" играл где-то на территории Донецкой области, мы бы собирались чаще и в большем количестве", – отметил он.

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В 2007 году ультрас создали свою линию одежды Moles Shop (у футбольных фанатов донецкого клуба прозвище – "кроты", а крот на английском – mole). Максим акцентирует, что цель – "одеть красиво и качественно ультрас "Шахтер", а не зарабатывание грязных бумажек на товарищах Кротах". Ближе к Евро-2012 Максим примкнул к команде и стал разрабатывать дизайн одежды.

Автор: dnews.dn.ua Сначала футболки под маркой Moles Shop создавали для футбольных фанатов

"Со временем идейные вдохновители ультрас-движения предложили мне взять на себя функции администратора магазина. Футбольный клуб делал атрибутику со своей символикой и ее покупали обычные болельщики, но нам, ультрас, надо было чем-то выделяться от обычных болельщиков. И это должны были быть не только кричалки, хотелось визуального отличия. Первое время делали акцент на шарфах и футболках, а потом понеслась: кепки, толстовки, шорты, календари, значки, наклейки", – перечислил Максим.

Изначально продукция, производимая под маркой Moles Shop, была ориентирована только на футбольных фанов. А их в Донецкой области, да и не только, было много.

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"В 2014 году, с началом войны, объемы производства существенно снизились. К сожалению, часть ультрас осталась на оккупированной территории, знаю, что некоторые даже пополнили ряды боевиков армии "ДНР". Поэтому мы принципиально отказались поставлять нашу продукцию сепаратистам. Но в то же время появилась заинтересованность от других людей, которые не являются футбольными болельщиками. В связи с этим мы потихоньку стали менять свой вектор и отходить от фанатской атрибутики к одежде для обычных людей", – объяснил собеседник.

Продавали атрибутику болельщикам – покупали обмундирование бойцам

Пожалуй, самый известный принт, который разработали ультрас "Шахтера", – это ярко-желтое солнце с многочисленными лучами и надписями "Донецьк. Сонце України встає на Донбасі".

Автор: dnews.dn.ua Сначала футболки под маркой Moles Shop создавали для футбольных фанатов

"Первые футболки были напечатаны в сентябре 2014 года. Таким образом мы показали себя и обозначили свою позицию. Люди оценили и стали заказывать. Каков тираж, я даже не смогу сказать, мы тогда не считали. Был спрос – делали. Мы не только продавали, но много дарили, например, атошникам и волонтерам. В 2014-м мы создали аукцион для фанатов "Шахтера". Тогда многие наши парни шли на войну защищать целостность Украины, а финансирование, сами знаете, какое было. И мы помогали, чем могли. На аукционе среди лотов были раритетные шарфы, футбольные аксессуары и прочее. Все вырученные деньги шли бойцам в "Азов", "Днепр-1", для них покупали форму, берцы, тактические очки, магазины, бронежилеты. Знаю историю, что один парень из "Днепр-1" был ранен в боях под Марьинкой и остался жив благодаря бронежилету, который незадолго до этого мы передали на передовую", – рассказал Максим.

Максим гордится тем, что в мирное время стоял в одном секторе с ребятами, которые оказались настоящими патриотами. Они взяли оружие, и пошли воевать за Украину. К сожалению, нескольких уже нет в живых. Один из них в свое время помогал Moles Shop в разработке принтов – погиб, защищая Родину в составе батальона "Азов".

Автор: dnews.dn.ua Принципиально не продают вещи на оккупированных территориях

Максим уже 7 лет занимается развитием Moles Shop, и при этом у него всего лишь 2 вещи из огромного ассортимента.

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"Это футболки. Одна с надписью "Юзовка", я ее часто ношу в Покровске. Люди нормально реагируют. Вторая футболка с солнцем. Просто я очень люблю рубашки, поэтому футболки надеваю от случая к случаю. К слову, футболки с солнцем и надписью "Донецьк" есть у Дзидзьо. Ему ее вручили на одном из концертов в Покровске. Он тут же открыл, развернул и улыбнулся. А недавно, приблизительно две недели назад, я с ним обещался лично, певец сказал, что эта футболка всегда с ним на звукозаписывающей студии. Также наши футболки есть у футболистов "Шахтера" – у защитников Николая Матвиенко, Давида Хочолавы, Сергея Кривцова", – перечислил Максим, добавив, что более 6-ти лет работает с фабрикой в Днепре, директор которой непосредственно принимает заказы от Moles Shop и контролирует процесс печати.

Первый в Украине социальный спорт-бар

Сейчас волонтерская деятельность уменьшилась в разы, армия хорошо финансируется, парни на передовой сами отказываются от помощи. Но Максим с единомышленниками из Moles Shop хотят продолжать быть социально-активными. "Мы придумали социальный спорт-бар, 70% прибыли от работы которого будут идти на социальные нужды города, а в будущем и области, оставшиеся деньги пойдут на дальнейшее развитие сети подобных заведений", – сказал он.

Автор: dnews.dn.ua Планируют открыть в Покровске социальный спорт-бар и 70% дохода отдавать на развитие города и Донецкой области

За основу была взята концепция киевского ресторана Urban Space-500, где основателями и создателями являются 500 социально-активных людей, объединившиеся вокруг идеи качественного развития общественного пространства в столице.

"Мы же предлагаем собственный проект, ориентированный на Донецкую область. Запуск социального спорт-бара от имени футбольных фанатов "Шахтера" может стать успешным примером объединения людей с похожими взглядами и интересами вокруг общего дела и возможность вносить свой вклад в развитие родного региона", – объяснил задумку Максим.

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"Хотим развивать детские секции, все занятия в которых будут абсолютно бесплатными. Возможно, благодаря реализации этого проекта мы сможем помочь тысячам детей. Возможно, кто-то из них станет чемпионом Олимпийских игр, чемпионом мира или рекордсменом в каком-то виде спорта. Также хотим освещать улицы, озеленять города, высаживать деревья, устанавливать лавочки и урны", – перечислил идейный вдохновитель проекта "Социальный спорт-бар".

Автор: dnews.dn.ua Максим уже 7 лет занимается развитием Moles Shop

Подсчитав предварительные расходы, выяснилось, что для запуска проекта необходимо 10 тыс. долл. То есть 20 человек с инвестицией по 500 долл.

"Но это при том, что ремонт в помещении будет сделан руками команды и волонтеров и у нас не будет арендной платы. Местная власть пообещала нам помочь с поиском помещения, надеюсь, что все получится и уже через полгода социальный спорт-бар будет открыт. Это будет первый спорт-бар с социальной направленностью в Украине. Может быть инвесторами захотят стать футбольные ультрас, которые с началом войны переехали из Донецка в Чехию, Польшу – кто временно на работу, а кто на постоянное место жительства. Возможно, кто-то из читателей "Донецких новостей", прочитав эту статью, станет одним из 20-ти инвесторов и таким образом примет участие в развитии нашего региона", – обратился Максим.

Парни будут рады любой помощи – информационной, инвестиционной, реквизитной для интерьера (это может быть фанатская атрибутика абсолютно всех команд Украины), возможными скидками на материалы, мебель и оборудование. "Каждая копейка, перечисленная на реализацию проекта, будет стимулом работать еще лучше. В команде есть художники, которые могут разукрасить интерьер помещения, архитекторы, которые смогут создать интерьер, а также маркетологи, экономисты, юристы, PR-менеджеры и другие специалисты. За годы работы в команде можно уверенно сказать – если мы чего-то захотим, мы сделаем это любой ценой", – уверил Максим Лысенко.

Минимальные затраты на материалы для изготовления кожаных ремешков - около 200 гривен. Этих денег хватит на несколько метров прочной нити, пару видов кожи, нож, клей и шило. Продавать готовые изделия можно через социальные сети и англоязычные сайты. Но надо быть готовым к высокой конкуренции.