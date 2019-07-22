Рассказали, как зарабатывать на изготовлении кожаных ремешков для часов

Фото: Предоставлено Евгением Ткаченко

Минимальные затраты на материалы для изготовления кожаных ремешков - около 200 гривен. Этих денег хватит на несколько метров прочной нити, пару видов кожи, нож, клей и шило. Продавать готовые изделия можно через социальные сети и англоязычные сайты. Но надо быть готовым к высокой конкуренции.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Евгений Ткаченко из Макеевки. Он 4 года как делает кожаные ремешки на заказ. Сейчас парень устроил собственную мастерскую в Краматорске Донецкой области.

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"На моих часах перетирался ремешок. Достаточно дорого для меня стоил оригинальный ремешок на мой часы, и он был даже не кожаный. Тогда работал на заводе в Ужгороде, платили около 3000 гривен. Из этих денег откладывал деньги на свадьбу. И тут подумал, что мог бы сам себе сделать, - вспоминает Евгений, - Я жил в общежитии, перспектив на работе не было. Эта идея была как чудо. Оказалось, что моим друзьям и знакомым нужны были ремешки на часы. Решил развивать это дело".

Автор: Предоставлено Евгением Ткаченко На изготовление одного ремешка тратит от 2 часов

Первое время шил ремешки после 8-часовой смены на заводе. Бросить работу и полностью посвятить силы своему делу удалось благодаря гранту. Переехал в Краматорск и там уже обустроил собственную мастерскую.

Кожу для ремешков заказывает в интернет-магазинах Италии, Кореи, Китая. На изготовление одного ремешка тратит от 2 часов. В месяц в среднем есть 50 клиентов. В декабре и августе заказов больше. В общем, за 4 года работы Евгений пошил более 2000 ремешков.

Автор: Предоставлено Евгением Ткаченко Нравится делать ремешки из кожи аллигатора, который может стоить от 100 $

"Мне нравится делать ремешки из кожи козы. Они получаются более фактурные. Были заказ на ремешке из кожи аллигатора и крокодила, стоят уже от 100 долларов, - делится Евгений, - Заметил, что у девушек ремешки служат дольше. Вообще, все зависит от типа кожи. По нормам, если постоянно носить, то ремешки на часах надо менять раз в год. Друг мой носил ремешок, который я му сделал, три года".

Из-за границы заказывают простые ремешки, стоимостью от 30 $. Сложные и интересные заказы получает от украинцев из разных городов. Стандартные размеры ремешков - 18, 20, 22 мм, но может сделать любой толщины. Самые тонкие ремешки, которые заказывали были 6 и 8 мм.

Автор: Предоставлено Евгением Ткаченко За 4 года работы изготовил более 2000 ремешков

"Недавно был клиент, который 8 лет не носил часы. Оригинальные ремешки уже не выпускали, а альтернатива была достаточно дорога. Другой клиент имел аллергию на нержавейку и надо было сделать так, чтобы застежка не касалась кожи, - рассказывает Евгений, - Каждый производитель часов пытается как-то выделиться нестандартными креплениями ремешков, которые нельзя нигде больше купить. Например, продают серию часов за 4000 гривен, а потом через несколько лет предлагают к ним ремешки 2500 гривен".

Первые ремешки продавал через сайт бесплатных объявлений. Затем зарегистрировал магазин на одном международной англоязычном сайте. Сейчас имеет клиентов в Новой Зеландии, Австралии, Гонконге, Японии, США. Украинцы чаще всего заказывают ремешки через группы в социальных сетях и по рекомендации довольных клиентов.

Автор: Предоставлено Евгением Ткаченко Евгений оборудовал собственную мастерскую в Краматорске Донецкой области

"Не платил деньги, чтобы зарегистрировать свой магазин на англоязычной онлайн-платформе Etsy, где продают хенд мейд. Через интернет можно получить первую прибыль без больших затрат. Я знаю английский на базовом уровне. Но сейчас хорошие онлайн-переводчики, хорошо переводят простые предложения, - делится Евгений, - Сечас очень много разных ремешков продается. У каждого мастера свои фишки, дизайн, подход. Смотрю, кто что делает в Инстаграм. Там есть мастера любого уровня, которые публикуют фото своих изделий и мастерских. В будущем хочу делать более сложные изделия. Делать акцент на качестве, а не количестве".

Евгений Ткаченко до 2015 года жил в Макеевке Донецкой области, учился в техникуме промышленной автоматики в Донецке. Летом поехал в Ужгород где прожил 2,5 года, там работал на японском заводе. Затем с женой решили вернуться на Донбасс и переехали в Краматорск.

На создание домашней кондитерской по изготовлению конфет достаточно несколько тысяч долларов. Но стоит пройти курсы шоколатье, где расскажут о тонкостях дела, научат рецептам и предупредят об ошибках.