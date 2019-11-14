Рассказали, как работает жилищная программа для переселенцев

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Около 300 семей переселенцев из Донбасса и Крыма, а также участников боевых действий, приобрели квартиры в складчину с государством за последние три года. Однако, если военные могут рассчитывать на квадратные метры даже бесплатно, то внутренне перемещенным лицам остается надеяться на единственную социальную программу. Желающих в ней поучаствовать и получить компенсацию на квартиру – около 13 тысяч семей.

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В конце этого года украинское правительство решило выделить для них дополнительно 300 миллионов гривен (около $12,3 млн). Это в два раза больше, чем всё финансирование программы до сегодняшнего дня. Действительно ли новая власть меняет отношение к переселенцам – разбирался корреспондент "Белсата".

Социальная программа "Доступное жилье" работает в Украине с 2010-го. При определенных условиях человек мог подать заявку на участие, дождаться своей очереди и получить 30% стоимости квартиры, но изначально на переселенцев она не распространялась.

Мы стали не просто чужими, мы стали врагами

Одной из тех, кто добивался от парламента и Кабмина государственной помощи в решении жилищного вопроса была Юлия Дрюк-Ильяшенко.

"Первые несколько лет мы пытались здесь обжиться, решали насущные вопросы: съемное жилье, работа, садик и школа. Немножко все устаканилось и пришло понимание, а что дальше? Там ведь ничего не меняется, сколько еще будет продолжаться конфликт – неизвестно. Даже если завтра все наладится, детей я туда не повезу. Там много оружия, которое нужно изъять плюс моральный момент: люди очень злые. Мы стали не просто чужими, мы стали врагами, и понадобится долгий период, чтобы поменять отношение!" – резюмировала девушка.

Автор: belsat.eu В 2018 году 14 миллионов гривен с жилищной программы вернулись в госбюджет

"Доступное жилье" перестало финансироваться в 2015-м. Активная фаза войны на Донбассе, аннексия Крыма, обесценивание национальной валюты – для украинской экономики это были тяжелые времена.

В 2017-м ситуация сдвинулась с мертвой точки. В парламенте поддержали закон, который позволял переселенцам участвовать в социальной программе наравне с другими категориями граждан. Изначально прописали два пути: компенсация 50% стоимости квартиры или ипотека под 7% годовых. Но механизм реализации правительство никак не могло принять: документ ходил между ведомствами и постоянно возвращался на доработку.

Пикет и голодовка с неожиданным результатом

Чтобы повлиять на ситуацию, Юлия вместе с единомышленниками в начале сентября 2017-го вышла на акцию протеста под Кабинет министров.

"Они убрали часть механизма. Когда мы видели рабочие документы, то там была ипотека – мы её обсуждали, ходили на все слушания. Потом нам сказали, что все классно, проголосовали и программа будет работать, но позднее мы узнали, что ипотеку просто вычеркнули", – объясняет Юлия.

Автор: belsat.eu В сентябре 2017 года переселенцы вышли на акцию протеста под Кабинет министров.

Тем не менее семья Дрюк-Илляшенко незамедлительно зарегистрировалась на "Доступное жилье". Документы подавали в первые дни, но из-за огромного ажиотажа в очереди по Киеву оказались лишь 229 из более, чем 8 тысяч желающих.

Финансирование программы возобновили, но на мизерном уровне: в 2017-м – 30 миллионов гривен (около $1,2 млн), затем два года подряд выделяли по 100 миллионов (около $4 млн).

Не может государство – делают граждане

Времени терять нельзя, решила Юлия и задумала социальный бизнес.

"Сейчас планируем в центре Киева открыть арт-кафе, где хотим мотивировать и убеждать людей, что они в этой жизни способны добиться большего. Инвестором может стать любой человек, уже есть заинтересованные. Определенную часть заработка от работы заведения они будут получать в качестве пассивного дохода, а половину от этой суммы направлять на благотворительность", – поясняет переселенка.

Автор: belsat.eu По одной из прогрпм, переселенец должен сразу внести 6% от стоимости квартиры, а остальные выплачивать под 3% годовых

Идея активистки состоит в том, что эти пожертвования должны поступать в специальный фонд на частный ипотечный проект. С его помощью в планах выдавать людям займы под 5-процентную ставку. Уехавшие из Крыма и Донбасса, которые вложатся в бизнес, получат приоритетное право на кредит.

"Глупая программа" для переселенцев с половиной миллиона в кармане

31 октября 2019 года в парламенте решили дать зеленый свет отдельной ипотечной программе от государства. О ней пока известно мало: будет формироваться отдельная очередь, переселенец должен сразу внести 6% от стоимости квартиры, а остальное выплачивать под 3% годовых, по финансированию – пока 200 миллионов на 2019-й. Остальные детали должен разъяснить Кабмин, но когда именно – законодательством не установлено, но обещали в разумные сроки.

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Юлия неспроста такое внимание уделяет вопросам ипотеки. До конца года очередь в социальной программе должна дойти до неё. Дополнительные 300 миллионов гривен от Кабмина дают надежду: около 600 семей смогут до нового года обзавестись собственным углом в складчину с государством. Это вдвое больше квартир, чем переселенцы приобрели, начиная с 2017-го.

Автор: belsat.eu ПодружжяДрюк-Ильяшенко не может одновременно откладывать полмиллиона на квартиру и оплачивать аренду квартиры

Однако не все счастливчики с проходной позицией в списке готовы сразу выложить половину стоимости. Супруги Дрюк-Ильяшенко в их числе:

"Это невозможно! Платить за съемную квартиру и откладывать. Я просто понимаю, что полмиллиона не найду и в кредит их не возьму. Продать жилье там? Так покупать нашу двушку в центре Макеевки никто не хочет даже за семь тысяч долларов, – в голосе девушки звучит раздражение. – Я считаю эту программу глупой. А кого она поддерживает? Тех, кто и так неплохо себя чувствует? Тогда классно живут наши переселенцы, если у них в кармане есть полмиллиона гривен!"

Счастливый звонок: выбирайте квартиру, мы заплатим половину

В один из дней минувшего лета мобильный Виталия Нестерова зазвонил. На экране высветился неизвестный номер, а в трубке раздался женский голос:

"Здравствуйте, вас беспокоят из фонда содействия молодежному жилищному строительству. Скоро подходит ваша очередь, можете готовить документы и выбирать объект".

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Виталий, как и Юлия, приехал из оккупированной Макеевки в 2014-м. В Киеве работает по профессии – юристом. Два года он усиленно откладывал деньги, отказывая себе в хорошем досуге и других приятных мелочах. Ему удалось накопить на половину однокомнатной квартиры, не продав при этом жилье на оккупированной территории. Но вот подыскать подходящий вариант в столице оказалось сложной задачей:

"Метраж квартиры зависит от количества членов семьи. Поскольку я один, то полагается однокомнатная квартира. За год до сдачи – это обязательный критерий – найти такую в Киеве сложно. Их раскупают гораздо раньше".

Автор: belsat.eu В столице не просто найти квартиру, которая будет соответствовать требованиям программы 50 на 50, когда переселенец вносит половину стоимости

Когда выбор сделан, застройщик выдает гарантийное письмо, что квартира забронирована на ближайший месяц. За это время готовят пакет документов, которым компания подтверждает свою надежность: брошенных коробок без окон и дверей в Украине предостаточно. Затем бумаги сдаются в фонд и дальше отправляются на комиссию в профильное министерство. Там и принимается окончательное решение о выплате государством 50% стоимости квартиры.

На специально открытый счет в банке первым свою часть денег обязан внести переселенец.

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Ключи от заветной квартиры Виталию должны выдать в декабре, затем в планах закончить ремонт до следующей осени.

Одним из существенных изъянов программы переселенцы называли неэффективное использование средств. Раньше размер финансирования на каждую область зависел от количества населения: чем больше людей проживают в регионе, тем больше денег туда направляют.

Автор: belsat.eu В 50 километрах от столицы простаивало чистое поле и его не против были отдать переселенцам

Дело в том, что рынок недвижимости в Украине не везде работает одинаково. Если в Киеве, Харькове, Одессе и других инвестиционно-привлекательных городах застройщики с особым усердием берутся за новые объекты, то в стрессовых областях, например, Донецкой или Луганской, не спешат возводить жилые комплексы, поэтому пропорционально освоить все деньги невозможно.

В прошлом году 14 миллионов гривен попросту вернулись в госбюджет, а могли ведь материализоваться в несколько десятков квартир.

Активисты начали собирать деньги на ипотечную программу для переселенцев. Чтобы запустить проект кредитования под 5%, надо собрать один миллион гривен.