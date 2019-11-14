Рассказали, как работает жилищная программа для переселенцев

Около 300 семей переселенцев из Донбасса и Крыма, а также участников боевых действий, приобрели квартиры в складчину с государством за последние три года. Однако, если военные могут рассчитывать на квадратные метры даже бесплатно, то внутренне перемещенным лицам остается надеяться на единственную социальную программу. Желающих в ней поучаствовать и получить компенсацию на квартиру – около 13 тысяч семей.
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В конце этого года украинское правительство решило выделить для них дополнительно 300 миллионов гривен (около $12,3 млн). Это в два раза больше, чем всё финансирование программы до сегодняшнего дня. Действительно ли новая власть меняет отношение к переселенцам – разбирался корреспондент "Белсата".
Социальная программа "Доступное жилье" работает в Украине с 2010-го. При определенных условиях человек мог подать заявку на участие, дождаться своей очереди и получить 30% стоимости квартиры, но изначально на переселенцев она не распространялась.
Мы стали не просто чужими, мы стали врагами
Одной из тех, кто добивался от парламента и Кабмина государственной помощи в решении жилищного вопроса была Юлия Дрюк-Ильяшенко.
"Первые несколько лет мы пытались здесь обжиться, решали насущные вопросы: съемное жилье, работа, садик и школа. Немножко все устаканилось и пришло понимание, а что дальше? Там ведь ничего не меняется, сколько еще будет продолжаться конфликт – неизвестно. Даже если завтра все наладится, детей я туда не повезу. Там много оружия, которое нужно изъять плюс моральный момент: люди очень злые. Мы стали не просто чужими, мы стали врагами, и понадобится долгий период, чтобы поменять отношение!" – резюмировала девушка.
"Доступное жилье" перестало финансироваться в 2015-м. Активная фаза войны на Донбассе, аннексия Крыма, обесценивание национальной валюты – для украинской экономики это были тяжелые времена.
В 2017-м ситуация сдвинулась с мертвой точки. В парламенте поддержали закон, который позволял переселенцам участвовать в социальной программе наравне с другими категориями граждан. Изначально прописали два пути: компенсация 50% стоимости квартиры или ипотека под 7% годовых. Но механизм реализации правительство никак не могло принять: документ ходил между ведомствами и постоянно возвращался на доработку.
Пикет и голодовка с неожиданным результатом
Чтобы повлиять на ситуацию, Юлия вместе с единомышленниками в начале сентября 2017-го вышла на акцию протеста под Кабинет министров.
"Они убрали часть механизма. Когда мы видели рабочие документы, то там была ипотека – мы её обсуждали, ходили на все слушания. Потом нам сказали, что все классно, проголосовали и программа будет работать, но позднее мы узнали, что ипотеку просто вычеркнули", – объясняет Юлия.
Тем не менее семья Дрюк-Илляшенко незамедлительно зарегистрировалась на "Доступное жилье". Документы подавали в первые дни, но из-за огромного ажиотажа в очереди по Киеву оказались лишь 229 из более, чем 8 тысяч желающих.
Финансирование программы возобновили, но на мизерном уровне: в 2017-м – 30 миллионов гривен (около $1,2 млн), затем два года подряд выделяли по 100 миллионов (около $4 млн).
Не может государство – делают граждане
Времени терять нельзя, решила Юлия и задумала социальный бизнес.
"Сейчас планируем в центре Киева открыть арт-кафе, где хотим мотивировать и убеждать людей, что они в этой жизни способны добиться большего. Инвестором может стать любой человек, уже есть заинтересованные. Определенную часть заработка от работы заведения они будут получать в качестве пассивного дохода, а половину от этой суммы направлять на благотворительность", – поясняет переселенка.
Идея активистки состоит в том, что эти пожертвования должны поступать в специальный фонд на частный ипотечный проект. С его помощью в планах выдавать людям займы под 5-процентную ставку. Уехавшие из Крыма и Донбасса, которые вложатся в бизнес, получат приоритетное право на кредит.
"Глупая программа" для переселенцев с половиной миллиона в кармане
31 октября 2019 года в парламенте решили дать зеленый свет отдельной ипотечной программе от государства. О ней пока известно мало: будет формироваться отдельная очередь, переселенец должен сразу внести 6% от стоимости квартиры, а остальное выплачивать под 3% годовых, по финансированию – пока 200 миллионов на 2019-й. Остальные детали должен разъяснить Кабмин, но когда именно – законодательством не установлено, но обещали в разумные сроки.
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Юлия неспроста такое внимание уделяет вопросам ипотеки. До конца года очередь в социальной программе должна дойти до неё. Дополнительные 300 миллионов гривен от Кабмина дают надежду: около 600 семей смогут до нового года обзавестись собственным углом в складчину с государством. Это вдвое больше квартир, чем переселенцы приобрели, начиная с 2017-го.
Однако не все счастливчики с проходной позицией в списке готовы сразу выложить половину стоимости. Супруги Дрюк-Ильяшенко в их числе:
"Это невозможно! Платить за съемную квартиру и откладывать. Я просто понимаю, что полмиллиона не найду и в кредит их не возьму. Продать жилье там? Так покупать нашу двушку в центре Макеевки никто не хочет даже за семь тысяч долларов, – в голосе девушки звучит раздражение. – Я считаю эту программу глупой. А кого она поддерживает? Тех, кто и так неплохо себя чувствует? Тогда классно живут наши переселенцы, если у них в кармане есть полмиллиона гривен!"
Счастливый звонок: выбирайте квартиру, мы заплатим половину
В один из дней минувшего лета мобильный Виталия Нестерова зазвонил. На экране высветился неизвестный номер, а в трубке раздался женский голос:
"Здравствуйте, вас беспокоят из фонда содействия молодежному жилищному строительству. Скоро подходит ваша очередь, можете готовить документы и выбирать объект".
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Виталий, как и Юлия, приехал из оккупированной Макеевки в 2014-м. В Киеве работает по профессии – юристом. Два года он усиленно откладывал деньги, отказывая себе в хорошем досуге и других приятных мелочах. Ему удалось накопить на половину однокомнатной квартиры, не продав при этом жилье на оккупированной территории. Но вот подыскать подходящий вариант в столице оказалось сложной задачей:
"Метраж квартиры зависит от количества членов семьи. Поскольку я один, то полагается однокомнатная квартира. За год до сдачи – это обязательный критерий – найти такую в Киеве сложно. Их раскупают гораздо раньше".
Когда выбор сделан, застройщик выдает гарантийное письмо, что квартира забронирована на ближайший месяц. За это время готовят пакет документов, которым компания подтверждает свою надежность: брошенных коробок без окон и дверей в Украине предостаточно. Затем бумаги сдаются в фонд и дальше отправляются на комиссию в профильное министерство. Там и принимается окончательное решение о выплате государством 50% стоимости квартиры.
На специально открытый счет в банке первым свою часть денег обязан внести переселенец.
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Ключи от заветной квартиры Виталию должны выдать в декабре, затем в планах закончить ремонт до следующей осени.
Одним из существенных изъянов программы переселенцы называли неэффективное использование средств. Раньше размер финансирования на каждую область зависел от количества населения: чем больше людей проживают в регионе, тем больше денег туда направляют.
Дело в том, что рынок недвижимости в Украине не везде работает одинаково. Если в Киеве, Харькове, Одессе и других инвестиционно-привлекательных городах застройщики с особым усердием берутся за новые объекты, то в стрессовых областях, например, Донецкой или Луганской, не спешат возводить жилые комплексы, поэтому пропорционально освоить все деньги невозможно.
В прошлом году 14 миллионов гривен попросту вернулись в госбюджет, а могли ведь материализоваться в несколько десятков квартир.
Активисты начали собирать деньги на ипотечную программу для переселенцев. Чтобы запустить проект кредитования под 5%, надо собрать один миллион гривен.
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