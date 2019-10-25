Переселенец рассказал, как открыл мобильную кофейню и сеть фитнес-клубов

Фото: Свободное радио

До 2014 года Владимир Чередниченко жил в Донецке, возглавлял IT-департамент крупной компании. Когда переехал в Бахмут, с нуля занялся бизнесом. Стартовал с автоприцепа с кофе, а теперь у него несколько проектов.

Журналісти "Вільного радіо" расспросили Владимира, как он освоил новое дело.

В Донецке Владимир Чередниченко возглавлял департамент информационных технологий крупной европейской автомобильной компании. Сводил бизнес и программистов: переводил аналитику на язык программирования.

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В 2014 году ему пришлось переехать. Сначала поселился в Соледаре и 2,5 года работал руководителем IT-департамента "Артемсоли". Но потом решил уйти и начать свой бизнес.

"Это был шаг в неизведанное, такой "прыжок веры". Я сам от себя не ожидал, что стану предпринимателем. Да, было сложно. Сегодня я не жалею о том, что так произошло", – говорит Владимир.

Автор: Свободное радио В 2016 году Владимир переехал в Бахмут

Для начала предпринимательства Владимир выбрал Бахмут, куда переехал в 2016 году. Начал с того, что открыл мобильную кофейню и сам стал готовить кофе. Выбор объясняет любовью к кофе и живому общению.

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С автоприцепом изучал самые посещаемые места Бахмута. Выбрал Нижний парк, где и разместил мобильную кофейню. Зимой заснеженные аллеи были безлюдными, но предприниматель не терял оптимизма.

Автор: Свободное радио Через год тяжелой работы в мобильной кофейни, смог нанять работников и расшириться

Первые шаги в бизнесе давались нелегко, приходилось многим жертвовать: сном, здоровьем, временем для семьи. Поначалу справлялся самостоятельно: в кофейном бизнесе был закупщиком, продавцом, бухгалтером. В таком темпе работал почти год, но семью не вовлекал. Говорит, что бизнес и любовь не смешивает.

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Когда дела наладились, Чередниченко нанял своих первых продавцов и постепенно стал расширять штат. Решили заняться фастфудом. Владимир купил Mersedes и переоборудовал его для этого.

Автор: Свободное радио Свою карьеру бизнесмена Владимир начинал "с себя".

Сегодня у предпринимателя есть кофейня, ночной караоке-клуб "Мажор", фитнес-клубы JS и VIPFIT, цветочный магазин Flower Bazar. Еще Владимир развивает бизнес-обучение и взаимодействие с другими предпринимателями.

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Чередниченко признается, что вести бизнес самому сложно, порой все хочется бросить, но потом такое чувство проходит. Конкуренции в Бахмуте хватает, но Владимир ее не боится. Вкладывает в собственное развитие и готовится обучать других. Сейчас учится в международной школе бизнес-тренеров с обязательной сертификацией "тренер-международник, бизнес-тренер".

Швейный бизнес дело не из дешевых. На оборудование нужно минимум $10 000, чтобы купить профессиональные швейные машины, оверлок, оборудование для раскроя ткани и прочее. Одна машина китайского производства стоит около 12-15 000 грн. Однако сначала стоит определиться что именно и сколько изделий шить, кто это будет покупать.