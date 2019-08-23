Шьем белье и одежду для французских и украинских брендов - переселенец рассказал о швейный бизнесе

Фото: Предоставлено Игорем Шостаком

Швейный бизнес дело не из дешевых. На оборудование нужно минимум $10 000, чтобы купить профессиональные швейные машины, оверлок, оборудование для раскроя ткани и прочее. Одна машина китайского производства стоит около 12-15 000 грн. Однако сначала стоит определиться что именно и сколько изделий шить, кто это будет покупать.

Об этом Gazeta.ua рассказывает предприниматель Игорь Шостак из Луганска. До 2014 года он имел собственный швейный цех и марку одежды, которая продавалась в крупных торговых сетях города. Из-за военного конфликта на востоке Украины, бросил все. Сейчас возрождает дело в городе Кременчуг Полтавской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса

"В 2014 году мы были заняты производством, выполняли заказ. Ждали, что все быстро закончится. Но не закончилось. 14 июля после обстрела мина упала недалеко на перекрестке, и осколки долетели до нашего цеха. Стало просто опасно ходить на работу, - вспоминает Игорь, - Позже все разъехались, кто к родственникам в России, кто в Киев. Мы сами сначала поехали в Харьков. Но там дорогая аренда. В сентябре доехали до Кременчуга, там много швейных производств и были бизнес-партнеры".

На восстановление швейного цеха надо более 10000 долларов

Оборудование из Луганска вывести не удалось и никто из бывших работников не переехал в Кременчуг. У Игоря были заказы, но не было места, где его можно было сшить. А в местных швейных фабриках исчезли крупные заказы, которые были ориентированы на Россию. Поэтому мужчина договорился о сотрудничестве с несколькими из швейных цехов, что ему будут отшивать одежду по его лекалам и требованиям.

Автор: Предоставлено Игорем Шостаком Сейчас в швейном цехе Игоря работает 20 человек, в Луганске их было около 30

В 2015 году решил попробовать восстановить производство. Удалось найти 2 швейные машинки. Очень помогла грантовая программа от ПРООН. Игорю дали 250 000 грн, но при условии трудоустройства 5 человек. Он смог купить еще 7 швейных машин по 12-15 тысяч грн. Дополнительно вложил свои средства на оборудование и аренду помещения, оплату коммунальных услуг, выходит порядка 150 000 в месяц.

1 минута работы цеха стоит 2 грн, в Луганске было 90 копеек.

Сейчас у Игоря из оборудования есть оверлоки, промышленные швейные и заклепочные машины, машина для петель и раскроя. В цеху задействовано 20 сотрудников, все женщины. Игорю пришлось учить швей. Дополнительно нанял контроллера, который проходил обучение у заказчика, анализировал все требования и затем учил швей.

Автор: Предоставлено Игорем Шостаком Научились шить белье с кружевом для французской компании

"Есть два основных клиента, с которыми знакомы еще из Луганска. Для бренда "Anabel Arto" шьем пижамы, майки, другую домашнюю одежду и нижнее белье. Другая - французская компания, заказывает женские блузки и детскую одежду. Они предоставляют свою фурнитуру, ткани, лекала. Наша только работа, - рассказывает Игорь, - Также мы выпускаем одежду и под собственным брендом "Сеарт". Продаем пижамы, футболки, мужские боксеры. Средняя цена нашей одежды - 100 гривен".

Коллекции одежды изготавливают за год до сезона. Например, купальники шьют зимой, чтобы летом их продать

Каждый из сотрудников имеет свой процесс. Работа начинается с закройного части цеха. Ткань раскладывают до 100 слоев и на специальном оборудовании разрезают по лекалам. Далее каждое изделие собирают и передают на конвейер, где его сшивают. На завершающем этапе каждую вещь проверяют на качество и обрезают нити. Затем изделие гладят специальным утюгом и упаковывают. По желанию клиента каждую вещь могут повесить на отдельную вешалку и в пакет, или сложить в коробки.

Автор: Предоставлено Игорем Шостаком Стоимость профессиональной швейной машины китайского производства - 12-15 000 грн

"Время пошива зависит от нашего оборудования. Те же карманы мы шьем вручную, а в некоторых есть машинки, ускоряют этот процесс. Поэтому можно эту задачу отдать другим производствам, - рассказывает Игорь, - Заработная плата швеи зависит от количества вещей, они делают. По городу это в среднем 8000 гривен ".

В среднем 1 минута работа цеха стоит 2 грн, в Луганске было 90 копеек. На 1 футболку надо 15 минут, поэтому ее стоимость для клиента будет около 30 грн. В цену учитывают стоимость света, воды, аренды, других материалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переселенка создает уникальные шелковые платки под заказ

"Можем сами купить материалы или рекомендовать фирмы, потому что сами занимались и шили нечто подобное. Сложные заказы - блузки из разных типов тканей. Для французов шьем такие. Там есть трикотажные вставки, молнии, воротник-стойка. На одну такую ​​блузку тратим 1 час, - рассказывает Игорь, - Не беремся за пошив курток, пальто, за все верхнюю одежду".

Автор: Предоставлено Игорем Шостаком 1 минута работы цеха стоит примерно 2 грн

Все клиенты отдают заказы на пошив коллекции одежды на год вперед. Купальники шьют зимой, чтобы летом их продать. Количество и размер каждой вещи выбирает сам клиент. Более заказывают средние размеры, большие и малые шьют меньше.

Игорь рассказывает, что найти новые заказы помогают в Торгово-промышленной палате. Он является участником Donbas fashion cluster, его приглашают на выставки, включающие в каталог организаций, рекомендуют другим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, как зарабатывать на изготовлении кожаных ремешков для часов

"Хотели бы возродить свою торговую марку, вернуться в крупные торговые сети. Но пока не хватает ресурсов. Такие магазины работают с отсрочкой платежей на 2-3 месяца. Надо сначала на деньги купить сырье, заплатить швеям за работу и ждать это время на доход. Пока проще получать заказы от других компаний, то можно сразу платить людям зарплату, - делится Игорь, - Также надо платить деньги для того, чтобы зайти в сеть магазинов. А это стоит примерно 1000 евро за один магазин. Например, если в сети 15 магазинов, надо сразу отдать 15 000 евро. Но выгодно сотрудничать с ними, потому что рассчитаны на массового потребителя, хорошо продуманный маркетинг".

Автор: Предоставлено Игорем Шостаком Игорь в швейном бизнесе 19 лет

Игорь Шостак в швейном бизнесе с 2000 года. В Луганске имел швейный цех, где шили одежду под своей торговой маркой. Там работало около 30 человек, был дружный коллектив. Шили преимущественно женскую одежду, которая продавалась в больших супермаркетах и других магазинах города. Имели также партнеров, для которых отшивали одежду.

На создание домашней кондитерской по изготовлению конфет достаточно несколько тысяч долларов. Но стоит пройти курсы шоколатье, где расскажут о тонкостях дела, научат рецептам и предупредят об ошибках